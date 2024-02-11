https://sputniknews.com.tr/20240211/pasinyan-ermenistan-natoya-katilim-konusunu-tartismadi-1080634490.html

Paşinyan: Ermenistan NATO’ya katılım konusunu tartışmadı

Paşinyan: Ermenistan NATO’ya katılım konusunu tartışmadı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın NATO'ya katılım konusunu daha önce de şimdi de tartışmadığını, geliştirilen işbirliği programının ittifaka... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T21:55+0300

2024-02-11T21:55+0300

2024-02-11T21:55+0300

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, İngiliz Telegraph gazetesine demecinde Ermenistan’ın NATO'ya katılım konusunu daha önce de şimdi de görüşmediğini, geliştirilen işbirliği programının ittifaka üyelik anlamı taşımadığını söyledi.Paşinyan, “Gündemimizde böyle bir konu yok. Yani NATO’ya katılma konusunu tartışmadık ve tartışmıyoruz. NATO ile ortaklık ilişkilerimiz var ve burada yeni bir şey yok. Daha önce bireysel ortaklık programımız vardı, şimdi ise bu program belirli bir işbirliği formatına göre yeniden formatlanıyor ve söz konusu format (İttifaka) üyelik öngörmüyor” diye konuştu.Ermenistan’ın şu anda en azından KGAÖ’nün (Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü) bir üyesi olduğunu hatırlatan Paşinyan, aynı zamanda blok stratejisinin uzun vadede Ermenistan’ın çıkarlarına ne derece uygun olduğunun belirlenmesi için ülkesinde tartışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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