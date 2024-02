https://sputniknews.com.tr/20240211/ingiliz-basini-prince-of-wales-ucak-gemisinin-nato-tatbikatina-katilmak-uzere-yola-cikisi-ertelendi-1080633397.html

İngiliz basını: Prince of Wales uçak gemisinin NATO tatbikatına katılmak üzere yola çıkışı ertelendi

İngiliz basını: Prince of Wales uçak gemisinin NATO tatbikatına katılmak üzere yola çıkışı ertelendi

İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales’in NATO tatbikatına katılmak üzere yola çıkışının son anda ertelendiği öğrenildi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

İngiliz Telegraph gazetesinin bildirdiği üzere, HMS Prince of Wales uçak gemisinin NATO ülkelerinin düzenlediği Steadfast Defender tatbikatına katılmak üzere yola çıkışı son anda ertelendi.Gazetenin haberinde, “HMS Prince of Wales’in NATO’nun Soğuk Savaş’tan bu yana en büyük tatbikatına liderlik etmek üzere yola çıkışı son dakikada ertelendi” ifadelerine yer verildi.İngiliz uçak gemisinin 8 gemiden oluşan uçak taşıyıcı saldırı grubuna liderlik etmek üzere bugün Portsmouth’tan yola çıkması gerektiği, ancak geminin yola çıkışının son anda bilinmeyen nedenlerle iptal edildiği belirtildi.Daha önce İngiliz Kraliyet Donanması, yaptığı duyuruda 2017’de kullanıma giren İngiltere'nin en büyük uçak gemisi Queen Elizabeth’in teknik sorun nedeniyle NATO’nun Steadfast Defender tatbikatına katılmayacağını duyurmuştu. HMS Queen Elizabeth’in yerine HMS Prince of Wales uçak gemisinin NATO görevlerine katılmak üzere yola çıkacağı ifade edilmişti.

