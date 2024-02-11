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Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı'
Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı'
Hakkari'de meydana gelen depremin ardından açıklana yapan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
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Hakkari'de bu sabah saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlatarak “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” uyarısında bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."AFAD, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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naci görür, deprem, hakkari, tunceli, doğu anadolu fay hattı
naci görür, deprem, hakkari, tunceli, doğu anadolu fay hattı

Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı'

20:50 11.02.2024
© AA / Özkan BilginProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© AA / Özkan Bilgin
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Hakkari'de meydana gelen depremin ardından açıklana yapan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan hareketliliğe dikkat çekti.
Hakkari'de bu sabah saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlatarak “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” uyarısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:
"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."
AFAD, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Hakkari kar - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
TÜRKİYE
Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem
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