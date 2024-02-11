https://sputniknews.com.tr/20240211/naci-gorurden-deprem-uyarisi-bu-kusak-6-subat-depremlerinden-sonra-cok-sikisti-1080633150.html

Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı'

Naci Görür'den deprem uyarısı: 'Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı'

Hakkari'de meydana gelen depremin ardından açıklana yapan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depremlerinden sonra yaşanan hareketliliğe dikkat çekti. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T20:50+0300

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türkiye

naci görür

deprem

hakkari

tunceli

doğu anadolu fay hattı

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Hakkari'de bu sabah saatlerinde meydana gelen depreme ilişkin uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat Maraş depremlerini hatırlatarak “Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı” uyarısında bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Naci Görür, şu ifadelere yer verdi:"Bu sabah Hakkari, Oğul’da 4,5 deprem oldu. Deprem Bitlis-Zagros Bindirme Kuşağı üzerinde. Bu kuşak 6 Şubat depremlerinden sonra çok sıkıştı."AFAD, merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. Saat 07.36'da meydana gelen depremin 5,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20240211/hakkaride-44-buyuklugunde-deprem-1080614974.html

türkiye

hakkari

tunceli

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naci görür, deprem, hakkari, tunceli, doğu anadolu fay hattı