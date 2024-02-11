https://sputniknews.com.tr/20240211/muglada-yanan-ormanlik-alana-otel-insa-edildigi-iddiasi-orman-genel-mudurlugu-aciklama-yapti-1080629984.html

Muğla'da yanan ormanlık alana otel inşa edildiği iddiası: Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Muğla'da yanan ormanlık alana otel inşa edildiği iddiası: Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Muğla'nın Milas ilçesinde 3 yıl önce yanan ormanlık alana otel inşa edildiğine dair sosyal medya paylaşımları ile haberin gerçeği... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T17:28+0300

2024-02-11T17:28+0300

2024-02-11T17:28+0300

türkiye

orman

muğla

orman genel müdürlüğü

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074909353_0:154:2953:1815_1920x0_80_0_0_3959d9b5e27ab53ac0633ed3bd52fbb8.jpg

Genel Müdürlük, sosyal medya hesabı X'ten, bazı sosyal medya hesaplarından "Muğla'nın Milas ilçesinde 3 yıl önce küle dönen ormanlık arazide otel fidanları dikmeye başlamışlar" paylaşımı ve buna ilişkin habere dair açıklamada bulundu.Haberde kullanılan görüntünün orman yangını yaşanan alana ait olmadığına işaret edilen açıklamada, "Sosyal medya paylaşımında kullanılan videoda görülen alan Bodrum'da bir otele ait olup 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla turizm alanı ilan edilen 'b' içinde yer almaktadır." bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, söz konusu otelin 2000'li yılların başında hizmete girdiği belirtilerek, paylaşımlardaki görüntülerin devam eden yenileme inşaatına ait olduğu ve Güvercinlik'te, Temmuz 2021'de yaşanan orman yangınında yanan ve ardından tamamı ağaçlandırılan alana kuş uçumu 15 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkat çekildi.Yanan orman alanlarının anayasal güvence altında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

https://sputniknews.com.tr/20231009/muglada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1076157903.html

türkiye

muğla

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

orman, muğla, orman genel müdürlüğü