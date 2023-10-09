https://sputniknews.com.tr/20231009/muglada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1076157903.html

Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 09.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-09T11:25+0300

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türkiye

muğla

orman yangını

köyceğiz

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Muğla’nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı.Ormanlık alanda başlayan yanın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava ve yer araçları sevk edildi. Sık kızılçam ormanları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20231008/yangin-tren-yoluna-sicradi-uluslararasi-lojistik-tren-seferi-durdu-1076151853.html

türkiye

muğla

köyceğiz

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