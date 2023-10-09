https://sputniknews.com.tr/20231009/muglada-orman-yangini-mudahale-suruyor-1076157903.html
Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. 09.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-09T11:25+0300
2023-10-09T11:25+0300
2023-10-09T11:25+0300
türkiye
muğla
orman yangını
köyceğiz
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı.Ormanlık alanda başlayan yanın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava ve yer araçları sevk edildi. Sık kızılçam ormanları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20231008/yangin-tren-yoluna-sicradi-uluslararasi-lojistik-tren-seferi-durdu-1076151853.html
türkiye
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muğla, orman yangını, köyceğiz
muğla, orman yangını, köyceğiz
Muğla'da orman yangını: Müdahale sürüyor
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Muğla’nın Köyceğiz ilçesine en uzak yerleşim birimlerinden Otmanlar Mahallesinde orman yangını başladı.
Ormanlık alanda başlayan yanın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan hava ve yer araçları sevk edildi.
Sık kızılçam ormanları ile kaplı alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam ediyor.