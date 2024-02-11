https://sputniknews.com.tr/20240211/meteoroloji-acikladi-yarin-hava-nasil-olacak-1080633964.html

Meteoroloji açıkladı: Yarın hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Yarın hava nasıl olacak?

Marmara ve Ege'nin bazı kesimleri için fırtına ve sağanak uyarısı yapıldı. Öte yandan yeni haftanın ilk gününden önce hava durumu araştırmaları da hız kazandı... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T21:23+0300

2024-02-11T21:23+0300

2024-02-11T21:23+0300

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Kıyı Ege ve Marmara'nın batısı için fırtına ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleriyle Manisa'nın batısında kuvvetli, Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ege ve Batı Akdeniz kıyıları ile zamanla Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

https://sputniknews.com.tr/20240114/bugun-hava-nasil-olacak-meteoroloji-son-durumu-paylasti-1079616064.html

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