https://sputniknews.com.tr/20240211/malatyada-37-buyuklugunde-deprem--1080631881.html
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T18:26+0300
2024-02-11T18:26+0300
2024-02-11T19:07+0300
türkiye
deprem
malatya
afad
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077724791_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_9aaf1e8aedadec6648c8969c1cab10a9.jpg
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre 18:19'da Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
https://sputniknews.com.tr/20240211/bakan-yerlikayadan-kucukcekmecedeki-silahli-saldiriya-iliskin-aciklama-gozalti-sayisi-17ye-cikti-1080631765.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/17/1077724791_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_6d0203917623bf0d248c44ed3eb45a33.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, malatya, afad
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem
18:26 11.02.2024 (güncellendi: 19:07 11.02.2024)
Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın açıkladığı bilgilere göre 18:19'da Malatya'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.