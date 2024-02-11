https://sputniknews.com.tr/20240211/bakan-yerlikayadan-kucukcekmecedeki-silahli-saldiriya-iliskin-aciklama-gozalti-sayisi-17ye-cikti-1080631765.html
Bakan Yerlikaya'dan Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Gözaltı sayısı 17'ye çıktı
Bakan Yerlikaya'dan Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Gözaltı sayısı 17'ye çıktı
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T18:13+0300
2024-02-11T18:13+0300
2024-02-11T18:50+0300
türkiye
ali yerlikaya
silahlı saldırı
terör
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." dedi.Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de dün meydana gelen silahlı saldırıda bir vatandaşın ağır yaralandığını hatırlattı.Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerinin geniş çaplı tahkikat başlattığını ve operasyon düzenlediğini aktaran Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.Bakan Yerlikaya, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini kaydetti.Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyaları, organize suç örgütleri, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/adalet-bakani-tunc-ak-parti-kucukcekmece--secim-saldirisina-yonelik-12-supheli-gozaltina-alindi-1080630356.html
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ali yerlikaya, silahlı saldırı, terör
ali yerlikaya, silahlı saldırı, terör
Bakan Yerlikaya'dan Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin açıklama: Gözaltı sayısı 17'ye çıktı
18:13 11.02.2024 (güncellendi: 18:50 11.02.2024)
Küçükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin 17 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasındaki silahlı saldırıya ilişkin, "57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." dedi.
Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde yaptığı açıklamada, Küçükçekmece'de dün meydana gelen silahlı saldırıda bir vatandaşın ağır yaralandığını hatırlattı.
Saldırıdan hemen sonra emniyet birimlerinin geniş çaplı tahkikat başlattığını ve operasyon düzenlediğini aktaran Yerlikaya, "Bu ana kadar 57 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Bununla beraber 3 ruhsatsız silah ele geçirildi ve operasyonlarımız devam ediyor." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, diğer seçimlerde olduğu gibi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin de huzur ve güven içinde gerçekleşmesi için İçişleri Bakanlığı olarak gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle aldıklarını ve almaya da devam ettiklerini kaydetti.
Yerlikaya, "Biz şehir eşkıyaları, organize suç örgütleri, halkımızın huzurunu kaçırmaya çalışanlarla milletimizin canına ve malına kasteden suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Halkımızın huzurunu bozanlara asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.