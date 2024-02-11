https://sputniknews.com.tr/20240211/kucukcekmecedeki-saldiriya-iliskin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti--1080618679.html
Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T12:11+0300
2024-02-11T12:11+0300
2024-02-11T13:05+0300
saldırı
türkiye
ak parti
küçükçekmece
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Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralanmıştı.Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karışmıştı.Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyenler kaçışmaya başlıyor. Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
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saldırı, ak parti, küçükçekmece
saldırı, ak parti, küçükçekmece
Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
12:11 11.02.2024 (güncellendi: 13:05 11.02.2024)
Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralanmıştı.
Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karışmıştı.
Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyenler kaçışmaya başlıyor.
Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.