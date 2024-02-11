https://sputniknews.com.tr/20240211/kucukcekmecedeki-saldiriya-iliskin-yeni-goruntuler-ortaya-cikti--1080618679.html

Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece'deki saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın dernek ziyareti sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin... 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T12:11+0300

2024-02-11T12:11+0300

2024-02-11T13:05+0300

saldırı

türkiye

ak parti

küçükçekmece

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Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'nde AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın bir dernek ziyareti sırasında uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmiş, saldırıda bir kadın ağır yaralanmıştı.Olayda yaralanan E.G.D. isimli kadın hastaneye kaldırılırken saldırganlar kayıplara karışmıştı.Saldırıya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyenler kaçışmaya başlıyor. Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışımızda bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html

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