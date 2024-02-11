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Hurda heykeltraşı: İranlı Meryem Kazemi'nin sanatı görenleri büyülüyor
Hurda heykeltraşı: İranlı Meryem Kazemi'nin sanatı görenleri büyülüyor
İranlı 47 yaşındaki Meryem Kazemi, 18 yıl boyunca çalıştığı finans müdürlüğünü bırakarak kendi atölyesinde hurda metal, cıvata, somun ve zincir gibi araba... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T13:04+0300
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İranlı 47 yaşındaki Meryem Kazemi, 18 yıl boyunca çalıştığı finans müdürlüğünü bırakarak kendi atölyesinde hurda metal, cıvata, somun ve zincir gibi araba parçalarını göz alıcı heykellere dönüştürüyor.İranlı Meryem Kazemi, Tahran'daki bir hastanede 18 yıl boyunca finans müdürü olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında çocukluk hayali olan heykeltıraşlık için işinden istifa etti. Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Kazemi, soğuk ve ruhsuz olarak adlandırdığı işini bıraktıktan sonra 2019 yılında kendi atölyesini açarak hurda metal, cıvata, somun ve zincir gibi araba parçalarıyla göz alıcı heykeller yapmaya başladı. İnsanların kullanmayıp bir kenara attığı hurdaları sanat eserine dönüştüren Kazemi, zor da olsa işini severek yaptığını söylüyor.'İnsanlar bir kadının bu işi yaptığını gördüklerinde çok etkileniyorlar'Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen Kazemi, “Yaklaşık 4-5 yıldır kendi atölyemde bu işe başladım. Bu işe oldukça ilgim var. Oldukça zor ve erkek işi ancak işimi aşkla yapıyorum. 18 yıl boyunca finans müdürü olarak çalıştım ve artık işimden sıkılmıştım. İlgimin olduğu işi yapmak için hayallerimin peşine düştüm. Şimdi ise sevdiğim işi yapıyorum” dedi.Kadın olarak yaptığı işin oldukça ilgi gördüğünü söyleyen Kazemi, “İnsanlar dışarıda ve sosyal medyada bir kadının bu işi yaptığını gördüklerinde çok etkileniyorlar. İran’da bu işi yapan parmakla sayılabilecek kişilerdenim. Metal ve araba hurdalarından yapılan eserler oldukça ilgi görüyor. Özellikle Basra Körfezi ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden işimi takip eden çok kişi var ve eserlerimi satın alıyorlar” ifadelerini kullandı.'Bu işi yapmak hiç kolay değil'İşinin görünenden daha zor olduğunu belirten Kazemi, “Atölyemde çalışan erkek yardımcılarım var ama belli aralıklarla çalışanları işten çıkarıp yeni kişileri işe almak zorunda kalıyorum. Çünkü bazen çalışanlar arasında şiddet ve kavga olayları oluyor ve kadın olarak bununla başa çıkmakta zorlanıyorum. Öte yandan hurda metal, demir ve araba parçalarıyla bu işi yapmak hiç kolay değil. Parçaların fiyatları oldukça yüksek” şeklinde konuştu.En çok yaz aylarının kendisini zorladığını belirten Kazemi, “Bazen bir tane eksik parçam olsa bile demir pazarına gitmek zorunda kalıyorum ve 50 derece sıcaklıkta ısınan demirlerin arasında eksik hurdayı bulmak için dolaşıyorum. Ama işimi o kadar çok seviyorum ki tüm zorluklara rağmen devam edebilmemin tek sebebi bu” dedi.'Hayalleri olan kadınlar, her zaman bir hedefiniz olsun'Kadınlara tavsiye veren Kazemi, “Benim gibi hayalleri olan kadınlar, her zaman bir hedefiniz olsun. Hedef sahibi olmak çok önemli ve bu sizi kenarlardan uzaklaştırır. Bazen sizin için önemli olan şeyleri öncelik olarak görmelisiniz. Hatta o önceliklerinize atlamanız gerekir ama sonuç olarak istediğiniz hedefe ulaştığınız için tatmin olursunuz. Bazen atölyede cildim ciddi zarar görüyor ancak iş bittiğinde büyük bir tatmin duygusu yaşıyorum” diye konuştu.
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iran, sanat, kültür & sanat, heykeltraş, heykel, hurda
iran, sanat, kültür & sanat, heykeltraş, heykel, hurda

Hurda heykeltraşı: İranlı Meryem Kazemi'nin sanatı görenleri büyülüyor

13:04 11.02.2024
© AYNUR SENA ÇABUK-AW139485İranlı sanatçı
İranlı sanatçı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2024
© AYNUR SENA ÇABUK-AW139485
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İranlı 47 yaşındaki Meryem Kazemi, 18 yıl boyunca çalıştığı finans müdürlüğünü bırakarak kendi atölyesinde hurda metal, cıvata, somun ve zincir gibi araba parçalarını göz alıcı heykellere dönüştürüyor.
İranlı 47 yaşındaki Meryem Kazemi, 18 yıl boyunca çalıştığı finans müdürlüğünü bırakarak kendi atölyesinde hurda metal, cıvata, somun ve zincir gibi araba parçalarını göz alıcı heykellere dönüştürüyor.
İranlı Meryem Kazemi, Tahran'daki bir hastanede 18 yıl boyunca finans müdürü olarak çalıştıktan sonra 2017 yılında çocukluk hayali olan heykeltıraşlık için işinden istifa etti. Hayallerinin peşinden gitmeye karar veren Kazemi, soğuk ve ruhsuz olarak adlandırdığı işini bıraktıktan sonra 2019 yılında kendi atölyesini açarak hurda metal, cıvata, somun ve zincir gibi araba parçalarıyla göz alıcı heykeller yapmaya başladı. İnsanların kullanmayıp bir kenara attığı hurdaları sanat eserine dönüştüren Kazemi, zor da olsa işini severek yaptığını söylüyor.

'İnsanlar bir kadının bu işi yaptığını gördüklerinde çok etkileniyorlar'

Yaptığı işi çok sevdiğini söyleyen Kazemi, “Yaklaşık 4-5 yıldır kendi atölyemde bu işe başladım. Bu işe oldukça ilgim var. Oldukça zor ve erkek işi ancak işimi aşkla yapıyorum. 18 yıl boyunca finans müdürü olarak çalıştım ve artık işimden sıkılmıştım. İlgimin olduğu işi yapmak için hayallerimin peşine düştüm. Şimdi ise sevdiğim işi yapıyorum” dedi.
Kadın olarak yaptığı işin oldukça ilgi gördüğünü söyleyen Kazemi, “İnsanlar dışarıda ve sosyal medyada bir kadının bu işi yaptığını gördüklerinde çok etkileniyorlar. İran’da bu işi yapan parmakla sayılabilecek kişilerdenim. Metal ve araba hurdalarından yapılan eserler oldukça ilgi görüyor. Özellikle Basra Körfezi ülkeleri ve Avrupa ülkelerinden işimi takip eden çok kişi var ve eserlerimi satın alıyorlar” ifadelerini kullandı.

'Bu işi yapmak hiç kolay değil'

İşinin görünenden daha zor olduğunu belirten Kazemi, “Atölyemde çalışan erkek yardımcılarım var ama belli aralıklarla çalışanları işten çıkarıp yeni kişileri işe almak zorunda kalıyorum. Çünkü bazen çalışanlar arasında şiddet ve kavga olayları oluyor ve kadın olarak bununla başa çıkmakta zorlanıyorum. Öte yandan hurda metal, demir ve araba parçalarıyla bu işi yapmak hiç kolay değil. Parçaların fiyatları oldukça yüksek” şeklinde konuştu.
En çok yaz aylarının kendisini zorladığını belirten Kazemi, “Bazen bir tane eksik parçam olsa bile demir pazarına gitmek zorunda kalıyorum ve 50 derece sıcaklıkta ısınan demirlerin arasında eksik hurdayı bulmak için dolaşıyorum. Ama işimi o kadar çok seviyorum ki tüm zorluklara rağmen devam edebilmemin tek sebebi bu” dedi.

'Hayalleri olan kadınlar, her zaman bir hedefiniz olsun'

Kadınlara tavsiye veren Kazemi, “Benim gibi hayalleri olan kadınlar, her zaman bir hedefiniz olsun. Hedef sahibi olmak çok önemli ve bu sizi kenarlardan uzaklaştırır. Bazen sizin için önemli olan şeyleri öncelik olarak görmelisiniz. Hatta o önceliklerinize atlamanız gerekir ama sonuç olarak istediğiniz hedefe ulaştığınız için tatmin olursunuz. Bazen atölyede cildim ciddi zarar görüyor ancak iş bittiğinde büyük bir tatmin duygusu yaşıyorum” diye konuştu.
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