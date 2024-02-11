https://sputniknews.com.tr/20240211/dunyanin-en-buyuk-yatlarindan-flying-fox-fethiyeye-demirledi-1080627663.html

Dünyanın en büyük yatlarından Flying Fox Fethiye'ye demirledi

Dünyanın en büyük yatlarından Flying Fox Fethiye'ye demirledi

Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-11T16:23+0300

2024-02-11T16:23+0300

2024-02-11T16:23+0300

yaşam

fethiye

yat

liman

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Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki Flying Fox, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Flying Fox'un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.

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