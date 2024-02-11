Dünyanın en büyük yatlarından Flying Fox Fethiye'ye demirledi
© AA / Ali Rıza AkkırMotor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
© AA / Ali Rıza Akkır
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Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 136 metre uzunluğundaki Flying Fox, Fethiye Limanı'na demirledi. Turistik ilçenin farklı noktalarından da görülebilen yat, büyüklüğü ve gösterişli duruşuyla dikkati çekti.
Üzerinde iki helikopter pisti bulunan yatta ayrıca havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları yer alıyor. Yatta, biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor.
Dünyanın en büyük yatları arasında yer alan Flying Fox'un, yakıt ikmalinin ardından limandan ayrılacağı öğrenildi.
© AA / Ali Rıza AkkırMotor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
1/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
© AA / Ali Rıza AkkırMotor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
2/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
© AA / Ali Rıza AkkırMotor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
3/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
© AA / Ali Rıza AkkırMotor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
4/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
1/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
2/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
3/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox
4/4
© AA / Ali Rıza Akkır
Motor yatların uzunluklarına göre sıralamasında dünyanın en büyük 20 yatından biri olan Flying Fox