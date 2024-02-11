https://sputniknews.com.tr/20240211/bakanlik-acikladi-2023te-kitap-basligi-sayisi-100-bine-yaklasti-1080617281.html
Bakanlık açıkladı: 2023'te kitap başlığı sayısı 100 bine yaklaştı
Bakanlık açıkladı: 2023'te kitap başlığı sayısı 100 bine yaklaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2023'te Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25'e yükseldi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T11:15+0300
2024-02-11T11:15+0300
2024-02-11T11:15+0300
türkiye
kitap
kültür ve turizm bakanlığı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 2022'de 83 bin 653 olurken, bu sayı 2023'te 99 bin 25 olarak verilere yansıdı.Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da artış yaşandı. 2022'de 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap başlığı da geçen yıl 27 bin 427'ye ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20240211/meteorolojiden-saganak-yagis-kuvvetli-ruzgar-ve-cig-uyarisi-1080616497.html
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kitap, kültür ve turizm bakanlığı
kitap, kültür ve turizm bakanlığı
Bakanlık açıkladı: 2023'te kitap başlığı sayısı 100 bine yaklaştı
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, 2023'te Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) tahsis edilen kitap başlığı sayısı 99 bin 25'e yükseldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ISBN tahsis edilen kitap başlığı sayısı 2022'de 83 bin 653 olurken, bu sayı 2023'te 99 bin 25 olarak verilere yansıdı.
Üretilen toplam başlık sayısı içerisindeki e-kitapların sayısında da artış yaşandı. 2022'de 14 bin 182 olan ISBN tahsis edilen e-kitap başlığı da geçen yıl 27 bin 427'ye ulaştı.