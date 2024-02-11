https://sputniknews.com.tr/20240211/acun-ilicali-sandalye-firlattigi-konsey-gecesini-anlatti-rahat-batti-1080632239.html
Acun Ilıcalı sandalye fırlattığı geceyi anlattı: 'Rahat battı'
Acun Ilıcalı sandalye fırlattığı geceyi anlattı: 'Rahat battı'
Acun Ilıcalı, yarışmada sinirlendiği anların ark planını anlattı. 'Görüntüleri izleseniz şok geçirirsiniz' diyen Ilıcalı "Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel... 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T18:56+0300
2024-02-11T18:56+0300
2024-02-11T18:57+0300
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acun medya
sinir
survivor
yarışma programı
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Acun Ilıcalı'nın program esnasında sinirlenerek sandalye fırlattığı görüntüler, bölümün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu.Tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diye bağırması dikkat çekmiş çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması da gündem olmuştu.Acun Ilıcalı olayı konsey sonrası yaşananları ilk kez anlattı.Berfu ve Eser Yenenler'in sunduğu "Cevap Ver Türkiye" programına konuk olan Ilıcalı, "Rahmetli babamın bir lafı vardı rahat battı diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti." dedi.'Şok geçirirsiniz'"Yayıncılık kuralları gereği siz bizim yaşadıklarımızın yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz. İki video göstersem şok geçirirsiniz." diyen Acun Ilıcalı, çok nadir sinirlendiğini fırlattığı sandalyeyi de kırmamaya çalıştığını ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20240206/acun-ilicali-yarismacilara-sinirlendi-koltugu-firlatti-siz-ne-istiyorsunuz-1080454755.html
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acun ilıcalı, acun medya, sinir, survivor, yarışma programı
acun ilıcalı, acun medya, sinir, survivor, yarışma programı
Acun Ilıcalı sandalye fırlattığı geceyi anlattı: 'Rahat battı'
18:56 11.02.2024 (güncellendi: 18:57 11.02.2024)
Acun Ilıcalı, yarışmada sinirlendiği anların ark planını anlattı. 'Görüntüleri izleseniz şok geçirirsiniz' diyen Ilıcalı "Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti." dedi.
Acun Ilıcalı'nın program esnasında sinirlenerek sandalye fırlattığı görüntüler, bölümün yayınlanmasının ardından merak konusu oldu.
Tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz? Her gün olay çıkartıyorsunuz. Kavga mı kaos mu?" diye bağırması dikkat çekmiş çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması da gündem olmuştu.
Acun Ilıcalı olayı konsey sonrası yaşananları ilk kez anlattı.
Berfu ve Eser Yenenler'in sunduğu "Cevap Ver Türkiye" programına konuk olan Ilıcalı, "Rahmetli babamın bir lafı vardı rahat battı diye. Gerçekten Survivor'da bu kadar güzel bir kadro varken bu kadar sorunun olması beni çok rahatsız etti." dedi.
"Yayıncılık kuralları gereği siz bizim yaşadıklarımızın yüzde 20 ile 25 arası görebildiniz. İki video göstersem şok geçirirsiniz." diyen Acun Ilıcalı, çok nadir sinirlendiğini fırlattığı sandalyeyi de kırmamaya çalıştığını ifade etti.