https://sputniknews.com.tr/20240206/acun-ilicali-yarismacilara-sinirlendi-koltugu-firlatti-siz-ne-istiyorsunuz-1080454755.html

Acun Ilıcalı yarışmacılara sinirlendi, koltuğu fırlattı: 'Siz ne istiyorsunuz?'

Acun Ilıcalı yarışmacılara sinirlendi, koltuğu fırlattı: 'Siz ne istiyorsunuz?'

Tansiyonun bir dakika bile düşmediği Survivor All Star'ın 27. bölüm tanıtımında; Acun Ilıcalı'nın konseyde çileden çıkması gündem oldu. 06.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-06T09:41+0300

2024-02-06T09:41+0300

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yaşam

acun ilıcalı

yarışma

yarışma programı

sinir

program

survivor

oyun

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Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor, bu yıl All Star formatıyla ekranlara geliyor. 6 Şubat akşamı 27. bölümüyle ekranlara gelecek Survivor'ın yeni fragmanı gündem oldu.Tanıtımda tartışmalarla geçen dokunulmazlık oyunu sonrası Acun Ilıcalı'nın konseyde öfkelenmesi ve "Siz ne istiyorsunuz?" diye bağırması dikkat çekti.Çileden çıkan Ilıcalı'nın oturduğu koltuğu fırlatması gündem oldu.

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acun ilıcalı, yarışma, yarışma programı, sinir, program, survivor, oyun