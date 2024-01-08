https://sputniknews.com.tr/20240108/acun-ilicali-duyurdu-dominikte-survivor-ekibine-polis-operasyonu-1079426241.html

Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu

Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu. 08.01.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

acun ilıcalı

survivor

dominik cumhuriyeti

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Survivor'un 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.

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acun ilıcalı, survivor, dominik cumhuriyeti