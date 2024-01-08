https://sputniknews.com.tr/20240108/acun-ilicali-duyurdu-dominikte-survivor-ekibine-polis-operasyonu-1079426241.html
Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu
Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu
Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu. 08.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-08T14:20+0300
2024-01-08T14:20+0300
2024-01-08T14:20+0300
yaşam
acun ilıcalı
survivor
dominik cumhuriyeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_27f0f0b8a9243b218bd87a08d4be03bc.jpg
Survivor'un 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231205/survivor-yarismacisi-evlatliktan-reddedildi-1078082345.html
dominik cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/09/1072215735_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0d22a6d8b3a091de53bb6d1561babda2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
acun ilıcalı, survivor, dominik cumhuriyeti
acun ilıcalı, survivor, dominik cumhuriyeti
Acun Ilıcalı duyurdu: Dominik'te Survivor ekibine polis operasyonu
Survivor'un yeni bölüm tanıtımında Acun Ilıcalı'nın "Dominik polisi operasyon yapmış, bizimkileri almış" açıklaması gündem oldu.
Survivor'un 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı, Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını açıkladı.
Ada konseyinde açıklamalar yapan Acun Ilıcalı, "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadesini kullandı.