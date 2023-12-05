Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vilfredo Pareto ve 'Pareto ilkesi'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Üç günde bir madenci hayatını kaybediyor'
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Ercan: İstanbul'da beklenen en erken deprem 2045'te
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
‘Stratejik yönetimde, rakipleri çok iyi tanımak gerekiyor’
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Alman milletvekili Wagenknecht: Ukrayna ‘dipsiz bir fıçı’ haline geliyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
ABD basınından ‘AB-Ukrayna’ iddiası: Ciddi bir krizin eşiğinde
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Bild muhabiri, ‘Rusya'yı Sevmeyi Öğrenmek’ kitabının ortak yazarlığı nedeniyle işinden kovuldu
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Pentagon şefine övgü: Kiev'e yardımın gerçek nedenini söyledi
18:26
2 dk
SESLİ HABER
Hintli kadın, kendisini Dubai’ye götürmeyi reddeden eşini tek yumrukla öldürdü
18:35
1 dk
SESLİ HABER
Kongre üyesi Greene: Ukrayna’ya finansmana son verin
18:44
1 dk
SESLİ HABER
AGİT Başkanı: ‘Rusya’nın teşkilattan çıkarılmasına ilişkin tartışma kendini tüketti’
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Eski CIA Başkanı Petraeus: Rusya, Ukrayna’ya karşı savunmasını çok doğru bir şekilde inşa etti
19:19
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan Çin’e doğalgaz sevkiyatında yeni rekor: 20 milyar metreküpü geçti
19:29
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov: Blinken ve Borrell, Üsküp'teki AGİT toplantısından korkakça kaçtı
19:37
3 dk
SESLİ HABER
NATO ve AB arasında Ukrayna krizi
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Rusya Müslümanları, Gazze’de 20 yataklı hastane yapımına yardımcı oldu
20:00
1 dk
SESLİ HABER
Nazarbayev: Ocak 2022'de Kazakistan'da yaşanan protesto olayları Kiev'den yönetildi
20:09
2 dk
SESLİ HABER
Sırp uzman: “Rusya muhtaçlara yardım gönderiyor”
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna basını: ‘Zelenskiy, Zalujnıy'in seçimlerde aday olmaması için garantiler istiyor’
20:26
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Dünyanın yörüngesi Doğu'ya doğru kaydı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
30 DAKİKA
Deprem hissedilmeden telefonlara nasıl uyarı geldi?
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
MÜZİĞİN DAHİ ÇOCUĞU
Türklere olan ilgisi nereden geliyordu?
13:31
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20231205/survivor-yarismacisi-evlatliktan-reddedildi-1078082345.html
Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi
Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi
Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili konuşan... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T10:12+0300
2023-12-05T10:12+0300
survivor
yaşam
nagehan karadere
evlatlık
red
aile
yarışma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg
Sporcu Nagehan Karadere'nin ağabeyi Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.'Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır'Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/acun-ilicali-survivor-2024un-yeni-yarismacisini-acikladi-1075356939.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:420:315_1920x0_80_0_0_7e3f19d0777bb1b11e45a95684dbfe67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
survivor, nagehan karadere, evlatlık, red, aile, yarışma
survivor, nagehan karadere, evlatlık, red, aile, yarışma

Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi

10:12 05.12.2023
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 05.12.2023
© İHA
Abone ol
Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili konuşan Karadere'nin ağabeyi, "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" diyerek yasal yollara başvurduklarını belirtti.
Sporcu Nagehan Karadere'nin ağabeyi Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.

'Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır'

Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2023
YAŞAM
Acun Ilıcalı Survivor 2024'ün yeni yarışmacısını açıkladı
10 Eylül, 10:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала