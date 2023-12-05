https://sputniknews.com.tr/20231205/survivor-yarismacisi-evlatliktan-reddedildi-1078082345.html

Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi

Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi

Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili konuşan... 05.12.2023, Sputnik Türkiye

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survivor

yaşam

nagehan karadere

evlatlık

red

aile

yarışma

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Sporcu Nagehan Karadere'nin ağabeyi Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.'Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır'Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230910/acun-ilicali-survivor-2024un-yeni-yarismacisini-acikladi-1075356939.html

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survivor, nagehan karadere, evlatlık, red, aile, yarışma