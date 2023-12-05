https://sputniknews.com.tr/20231205/survivor-yarismacisi-evlatliktan-reddedildi-1078082345.html
Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi
Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi
Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili konuşan... 05.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-05T10:12+0300
2023-12-05T10:12+0300
2023-12-05T10:12+0300
survivor
yaşam
nagehan karadere
evlatlık
red
aile
yarışma
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Sporcu Nagehan Karadere'nin ağabeyi Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.'Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır'Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/acun-ilicali-survivor-2024un-yeni-yarismacisini-acikladi-1075356939.html
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survivor, nagehan karadere, evlatlık, red, aile, yarışma
survivor, nagehan karadere, evlatlık, red, aile, yarışma
Survivor yarışmacısı evlatlıktan reddedildi
Survivor 2024 All Star'a katılmak için haftalar önce hazırlıklara başlayan milli atlet Nagihan Karadere, evlatlıktan reddedildi. Konuyla ilgili konuşan Karadere'nin ağabeyi, "Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" diyerek yasal yollara başvurduklarını belirtti.
Sporcu Nagehan Karadere'nin ağabeyi Fehmi Karadere, 2016, 2018, 2022 All Star yarışmalarındaki başarısıyla adından söz ettiren ve şimdilerde All Star'a katılmak için hazırlıklara başlayan kardeşi Nagihan Karadere'nin evlatlıktan reddedilmesi için dava açtıklarını söyledi.
'Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır'
Instagram hesabından paylaşım yapan Fehmi Karadere, "Ben ve ailem olarak Nagihan Karadere adında bir aile üyesi kalmamış olup adli makamlarca görüşülüp annem ve babam adına evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduk. Bu şahsın ailemizle alakalı hiçbir hakkı kalmamıştır. Bizi 3 kuruşa satanları biz beleşe veririz" ifadelerini kullandı.