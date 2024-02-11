https://sputniknews.com.tr/20240211/abd-senatosu-ukrayna-ve-israile-yardim-tasarisini-destekledi-1080635593.html
ABD Senatosu Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısını destekledi
ABD Senatosu Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısını destekledi
ABD Senatosu, yapılan usul oylamasında Ukrayna ve İsrail’e yardım öngören tasarıyı destekledi. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T23:54+0300
2024-02-11T23:54+0300
2024-02-11T23:54+0300
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ABD Senatosu’nun oturumunu yayınlayan C-Span televizyonuna göre Senatörler, usul oylamasında Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısını destekledi, bundan böyle tasarının nihai değerlendirmeye sunulması bekleniyor.Haberden anlaşılacağı üzere senatörlerin üçte ikisinden fazlası tasarıyı destekledi, bu sayı bir sonraki değerlendirme aşamasına geçmek için yeterli kabul ediliyor.Tasarı ile ilgili nihai oylamanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ayrıca senatörler desteklese bile tasarının bir sonraki aşamada Kiev’e yeni para tahsisine karşı çıkan Cumhuriyetçi muhalefetin daha güçlü olduğu Temsilciler Meclisi tarafından değerlendirilmesi gerekecek.İlk başta Ukrayna’ya yardımın yenilenmesinin yanı sıra İsrail ve Tayvan’ı desteklemeye yönelik fonlar, ABD’nin güney sınırlarını korumaya yönelik önlemlerin finansmanıyla birlikte aynı paketin içinde yer alıyordu. Ancak Senato’daki Demokrat çoğunluk, sınır ve göç reformu konusunda Cumhuriyetçilerle anlaşmanın imkansız olduğunu anladıktan sonra iki konuyu ayrı olarak değerlendirme kararı aldı.Yasadışı göçmenlere karşı koruma önlemleri konusundaki tartışmalar Kiev’e yeni yardımın sağlanmasını geciktiriyor, söz konusu yardım için daha önce tahsis edilen fonlar da tükenmiş durumda. ABD geçen aralık ayında Ukrayna'ya yönelik son silah paketini açıklamıştı, şu anda ise daha önceki anlaşmalar uygulanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240211/biden-netanyahudan-inandirici-plani-olmadan-refaha-operasyon-baslatmamasini-istedi-1080634884.html
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abd, joe biden, israil, ukrayna, senato
abd, joe biden, israil, ukrayna, senato
ABD Senatosu Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısını destekledi
ABD Senatosu, yapılan usul oylamasında Ukrayna ve İsrail’e yardım öngören tasarıyı destekledi.
ABD Senatosu’nun oturumunu yayınlayan C-Span televizyonuna göre Senatörler, usul oylamasında Ukrayna ve İsrail’e yardım tasarısını destekledi, bundan böyle tasarının nihai değerlendirmeye sunulması bekleniyor.
Haberden anlaşılacağı üzere senatörlerin üçte ikisinden fazlası tasarıyı destekledi, bu sayı bir sonraki değerlendirme aşamasına geçmek için yeterli kabul ediliyor.
Tasarı ile ilgili nihai oylamanın ne zaman yapılacağı henüz belli değil. Ayrıca senatörler desteklese bile tasarının bir sonraki aşamada Kiev’e yeni para tahsisine karşı çıkan Cumhuriyetçi muhalefetin daha güçlü olduğu Temsilciler Meclisi tarafından değerlendirilmesi gerekecek.
İlk başta Ukrayna’ya yardımın yenilenmesinin yanı sıra İsrail ve Tayvan’ı desteklemeye yönelik fonlar, ABD’nin güney sınırlarını korumaya yönelik önlemlerin finansmanıyla birlikte aynı paketin içinde yer alıyordu. Ancak Senato’daki Demokrat çoğunluk, sınır ve göç reformu konusunda Cumhuriyetçilerle anlaşmanın imkansız olduğunu anladıktan sonra iki konuyu ayrı olarak değerlendirme kararı aldı.
Yasadışı göçmenlere karşı koruma önlemleri konusundaki tartışmalar Kiev’e yeni yardımın sağlanmasını geciktiriyor, söz konusu yardım için daha önce tahsis edilen fonlar da tükenmiş durumda. ABD geçen aralık ayında Ukrayna'ya yönelik son silah paketini açıklamıştı, şu anda ise daha önceki anlaşmalar uygulanıyor.