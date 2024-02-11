https://sputniknews.com.tr/20240211/48-yil-sonra-bir-ilk-arsenal-west-hama-yarim-duzine-gol-atti-1080634341.html
48 yıl sonra bir ilk: Arsenal, West Ham'a yarım düzine gol attı
48 yıl sonra bir ilk: Arsenal, West Ham'a yarım düzine gol attı
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 6-0 mağlup etti. 11.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-11T21:37+0300
2024-02-11T21:37+0300
2024-02-11T21:37+0300
spor
arsenal
west ham
futbolcu
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Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal, 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, 52 puanla 3. sıradaki yerini korurken, 5 maçtır kazanamayan West Ham, 36 puanla 8. sırada kaldı.
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arsenal, west ham, futbolcu
arsenal, west ham, futbolcu
48 yıl sonra bir ilk: Arsenal, West Ham'a yarım düzine gol attı
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasındaki Londra derbisinde Arsenal, deplasmanda West Ham United'ı 6-0 mağlup etti.
Londra Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçın ilk yarısını konuk ekip, 32. dakikada William Saliba, 41. dakikada Bukayo Saka (Penaltıdan), 44. dakikada Gabriel ve 45+2. dakikada Leandro Trossard'ın golleriyle 4-0 önde kapattı.
İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Arsenal, 63. dakikada Saka ve 65. dakikada Declan Rice'ın ağları sarsmasıyla mücadeleden 6-0 galip ayrıldı.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Arsenal, 52 puanla 3. sıradaki yerini korurken, 5 maçtır kazanamayan West Ham, 36 puanla 8. sırada kaldı.