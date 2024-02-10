https://sputniknews.com.tr/20240210/ukraynali-uzman-ukrayna-ordusuna-yapilan-yeni-atamalar-cephedeki-durumu-degistirmeyecek-1080613297.html
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusuna yapılan yeni atamalar cephedeki durumu değiştirmeyecek
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusuna yapılan yeni atamalar cephedeki durumu değiştirmeyecek
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tamamının değiştirilmesi durumunda bile ordunun kazanma şansının olmayacağını... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T23:47+0300
2024-02-10T23:47+0300
2024-02-10T23:47+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna ordusu
aleksandr sırskiy
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080177600_0:94:3299:1950_1920x0_80_0_0_c9493857e6c45e2509d64f19e4ecca00.jpg
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yaptığı yeni atamaların Ukrayna birliklerinin cephedeki durumunu değiştiremeyeceğini, ordunun kazanma şansının olmadığını söyledi.Soskin, “Zelenskiy rejimi, Halkın Hizmetkarları (iktidardaki parti) hiçbir şey yapamaz, bu komutanların yerine başka generalleri, albayları getirecekler, bu hiçbir şey kazandırmaz. Kazanmanın imkanı yok, gerçekten yok. Üstelik, her gün insanlar ölmeye devam edecek” dedi.Zelenskiy’in Karadeniz'deki sözde başarılardan ve tahıl anlaşmasıyla övündüğünü, ancak Polonya sınırının kapalı kalmaya devam ettiğine dikkat çeken uzman, cephede herhangi bir kazanma umudu olmaması nedeniyle Kiev'in çatışmaları bırakıp barış görüşmelerine başlaması gerektiğini vurguladı.Soskin, “Para yok, silah yok, Sırskiy'in ve diğerlerinin çıkarları uğruna ölmeye hazır kimse yok. Peki bir iç savaş mı istiyorsunuz?” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/herson-bolgesinde-ukraynaya-ait-26-iha-dusuruldu-1080610785.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/1e/1080177600_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_7783159cd06259f8cdb4da9df8c13246.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, aleksandr sırskiy
ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, aleksandr sırskiy
Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusuna yapılan yeni atamalar cephedeki durumu değiştirmeyecek
Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tamamının değiştirilmesi durumunda bile ordunun kazanma şansının olmayacağını belirtti.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yaptığı yeni atamaların Ukrayna birliklerinin cephedeki durumunu değiştiremeyeceğini, ordunun kazanma şansının olmadığını söyledi.
Soskin, “Zelenskiy rejimi, Halkın Hizmetkarları (iktidardaki parti) hiçbir şey yapamaz, bu komutanların yerine başka generalleri, albayları getirecekler, bu hiçbir şey kazandırmaz. Kazanmanın imkanı yok, gerçekten yok. Üstelik, her gün insanlar ölmeye devam edecek” dedi.
Zelenskiy’in Karadeniz'deki sözde başarılardan ve tahıl anlaşmasıyla övündüğünü, ancak Polonya sınırının kapalı kalmaya devam ettiğine dikkat çeken uzman, cephede herhangi bir kazanma umudu olmaması nedeniyle Kiev'in çatışmaları bırakıp barış görüşmelerine başlaması gerektiğini vurguladı.
Soskin, “Para yok, silah yok, Sırskiy'in ve diğerlerinin çıkarları uğruna ölmeye hazır kimse yok. Peki bir iç savaş mı istiyorsunuz?” diye ekledi.