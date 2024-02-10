https://sputniknews.com.tr/20240210/ukraynali-uzman-ukrayna-ordusuna-yapilan-yeni-atamalar-cephedeki-durumu-degistirmeyecek-1080613297.html

Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusuna yapılan yeni atamalar cephedeki durumu değiştirmeyecek

Ukraynalı uzman: Ukrayna ordusuna yapılan yeni atamalar cephedeki durumu değiştirmeyecek

Ukraynalı uzman Oleg Soskin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin tamamının değiştirilmesi durumunda bile ordunun kazanma şansının olmayacağını... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T23:47+0300

2024-02-10T23:47+0300

2024-02-10T23:47+0300

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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Leonid Kuçma'nın danışmanlığını yapan Oleg Soskin, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yaptığı yeni atamaların Ukrayna birliklerinin cephedeki durumunu değiştiremeyeceğini, ordunun kazanma şansının olmadığını söyledi.Soskin, “Zelenskiy rejimi, Halkın Hizmetkarları (iktidardaki parti) hiçbir şey yapamaz, bu komutanların yerine başka generalleri, albayları getirecekler, bu hiçbir şey kazandırmaz. Kazanmanın imkanı yok, gerçekten yok. Üstelik, her gün insanlar ölmeye devam edecek” dedi.Zelenskiy’in Karadeniz'deki sözde başarılardan ve tahıl anlaşmasıyla övündüğünü, ancak Polonya sınırının kapalı kalmaya devam ettiğine dikkat çeken uzman, cephede herhangi bir kazanma umudu olmaması nedeniyle Kiev'in çatışmaları bırakıp barış görüşmelerine başlaması gerektiğini vurguladı.Soskin, “Para yok, silah yok, Sırskiy'in ve diğerlerinin çıkarları uğruna ölmeye hazır kimse yok. Peki bir iç savaş mı istiyorsunuz?” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240210/herson-bolgesinde-ukraynaya-ait-26-iha-dusuruldu-1080610785.html

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ukrayna, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna ordusu, aleksandr sırskiy