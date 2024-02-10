https://sputniknews.com.tr/20240210/ukraynali-politikaci-ordumuz-sadece-2-ay-yetecek-silah-stokuna-sahip-1080609234.html

Ukraynalı politikacı: Ordumuz sadece 2 ay yetecek silah stokuna sahip

Ukraynalı politikacı: Ordumuz sadece 2 ay yetecek silah stokuna sahip

Ukraynalı politikacı David Arahamiya, Ukrayna ordusunun sadece iki ay yetecek silah stokuna sahip olduğunu belirtti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T18:01+0300

2024-02-10T18:01+0300

2024-02-10T18:01+0300

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Ukrayna’da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin Parlamento Grup Başkanı David Arahamiya yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Batı'nın yardımı olmadan iki ay daha çatışmaların sürdürülmesine yetecek silah stokuna sahip olduğunu söyledi.Arahamiya “Ukrayna ordusu Batı'nın yardımı olmadan sadece iki ay yetecek kaynağa sahip” dedi.Avrupa Birliği'nin (AB) Kiev'e 4 yıl için 50 milyar euroluk bir program tahsis etme yönündeki son kararını anımsatan Arahamiya, ABD Kongresinin önümüzdeki iki ay içerisinde Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a yardım sağlama yönünde oy kullanacağını umudunu dile getirdi.Arahamiya ayrıca, Ukraynalı yetkililerin dış finansmandaki belirsizlik nedeniyle kendi iç kaynaklarından yeni seferberlik imkanları aramak zorunda kalacağını kaydetti.Daha önce New York Times, Washington'un Kiev'e yardımı olmadan, savaş alanındaki Ukrayna birliklerinin tamamen çökme noktasına gelme olasılığının yüksek olduğunu ve Ukrayna hava savunma sistemlerinin sadece bir ay yetecek mühimmata sahip olduğunu belirtmişti.

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ukrayna, ukrayna ordusu, stok, batı, avrupa birliği, abd, israil, tayvan