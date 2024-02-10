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Trump'tan ABD Başkanı Biden'a: 'Hayatta olduğunu bildiğinden emin değilim'
Trump'tan ABD Başkanı Biden'a: 'Hayatta olduğunu bildiğinden emin değilim'
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın hala hayatta olduğunu bildiğinden emin olmadığını vurguladı. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T15:02+0300
2024-02-10T15:02+0300
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ABD Ulusal Tüfek Derneği'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, Biden hakkında "Hayatta olduğunu bildiğini sanmıyorum" açıklamasında bulundu.Trump, kendisine karşı dört ayrı eyalette açılan davalardan Biden'ın etrafında çalışan Demokratları sorumlu tutarak, “Bu, Biden'ın siyasi rakibi olan bana yönelik saldırısından başka bir şey değil. Biden olduğunu sanmıyorum, çünkü hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum” dedi. Trump konuşmasında Biden'ın yerine diğer hükümet üyelerinin daha fazla yetkiye sahip olduğunu öne sürdü.ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet başkanlığı görevinin ilk dört yılının, Kasım ayındaki seçimi tekrardan kazanması halinde Amerikalılara cennet gibi görüneceğini ifade eden Trump, "Sizi uyarmak istiyorum. Eğer yozlaşmış Joe Biden dört yıl daha başkanlık yaparsa, ikinci dönemi ilk dönemini cennet gibi gösterecek" dedi.Trump, Biden'ın yeniden seçilmesi halinde ABD'deki yasadışı göçle ilgili sorunların daha da kötüye gideceğini söyleyerek, "İkinci döneminin sonunda 19 milyon kişi ülkemize yasadışı yollardan girmiş olacak" uyarısında bulundu.
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abd, donald trump, joe biden, demokratlar, cumhuriyetçiler
abd, donald trump, joe biden, demokratlar, cumhuriyetçiler

Trump'tan ABD Başkanı Biden'a: 'Hayatta olduğunu bildiğinden emin değilim'

15:02 10.02.2024
© AP Photo / Bryon HoulgraveDonald Trump, Joe Biden
Donald Trump, Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AP Photo / Bryon Houlgrave
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın hala hayatta olduğunu bildiğinden emin olmadığını vurguladı.
ABD Ulusal Tüfek Derneği'nin bir etkinliğinde konuşan Trump, Biden hakkında "Hayatta olduğunu bildiğini sanmıyorum" açıklamasında bulundu.
Trump, kendisine karşı dört ayrı eyalette açılan davalardan Biden'ın etrafında çalışan Demokratları sorumlu tutarak, “Bu, Biden'ın siyasi rakibi olan bana yönelik saldırısından başka bir şey değil. Biden olduğunu sanmıyorum, çünkü hayatta olduğunu bildiğini düşünmüyorum” dedi.
Trump konuşmasında Biden'ın yerine diğer hükümet üyelerinin daha fazla yetkiye sahip olduğunu öne sürdü.
ABD Başkanı Joe Biden'ın devlet başkanlığı görevinin ilk dört yılının, Kasım ayındaki seçimi tekrardan kazanması halinde Amerikalılara cennet gibi görüneceğini ifade eden Trump, "Sizi uyarmak istiyorum. Eğer yozlaşmış Joe Biden dört yıl daha başkanlık yaparsa, ikinci dönemi ilk dönemini cennet gibi gösterecek" dedi.
Trump, Biden'ın yeniden seçilmesi halinde ABD'deki yasadışı göçle ilgili sorunların daha da kötüye gideceğini söyleyerek, "İkinci döneminin sonunda 19 milyon kişi ülkemize yasadışı yollardan girmiş olacak" uyarısında bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
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