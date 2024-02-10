https://sputniknews.com.tr/20240210/turkiye-uzay-ajansi-baskani-acikladi-turkiyenin-ikinci-astronotu-uzaya-ne-zaman-gidecek-1080592141.html

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı açıkladı: Türkiye'nin ikinci astronotu uzaya ne zaman gidecek?

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönmesinin ardından ikinci Türk astronot Tuva Cihangir Atasever'in ne zaman uzaya gideceği belli oldu... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T10:31+0300

2024-02-10T10:31+0300

2024-02-10T10:31+0300

türkiye

uzay

alper gezeravcı

astronot

uluslararası uzay istasyonu

uluslararası uzay istasyonu

uluslararası uzay istasyonu (uui)

uluslararası uzay istasyonu (iss)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0a/1080592119_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fafd32cc3e47970272f31aad5575d545.jpg

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin insanlı uzay misyonuna ilişkin, "Biz bu misyonla birlikte uzay farkındalığı ve insan kaynağı misyonumuzu da gerçekleştiriyoruz. Alper'in toplumdaki uzay farkındalığı ve insan kaynağı konusunda da katkılarını ilerleyen süreçte göreceğiz" dedi.Kıraç, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) Dünya'ya iniş yolculuğunu değerlendirerek, Gezeravcı'nın ilk tedavilerin ardından Türkiye'ye dönmesini planladıklarını anlattı.Sağlık kontrolü sürecinin 3-7 gün arası sürdüğüne dikkati çeken Kıraç, tahminlerinin Gezeravcı için daha kısa sürmesi yönünde olduğunu söyledi.Kıraç, Gezeravcı'nın uzayda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney gerçekleştirdiğini belirterek, deneylerin sonuçlarının değerlendirilmeye devam ettiğini dile getirdi.Şimdiye kadar uzay çalışmalarında yaklaşık 2 bin deneyin literatüre geçtiğine işaret eden Kıraç, şöyle devam etti:Atasever'in yolculuğu nisanın ilk haftasıKıraç, nisan ayında da ikinci astronot Tuva Cihangir Atasever'i yaklaşık 80 kilometrelik bir yörünge altı uçuş için uzaya gönderecekleri bilgisini vererek, onun da yaklaşık 7 deney gerçekleştireceğini söyledi.Atasever'in dönüşünü de heyecanla bekleyeceklerini vurgulayan Kıraç, "Nisanın ilk haftaları gibi Tuva'nın uzay yolculuğu gerçekleşecek gibi görünüyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240210/gezeravcinin-da-icinde-yer-aldigi-axiom-3-ax-3-ekibi-houstona-geldi-1080590772.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

uzay, alper gezeravcı, astronot, uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu, uluslararası uzay istasyonu (uui), uluslararası uzay istasyonu (iss)