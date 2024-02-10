https://sputniknews.com.tr/20240210/turkiye-aile-destek-programi-odemeleri-hesaplara-yatirilmaya-baslandi-1080595685.html

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladıklarını belirterek ihtiyaç sahibi... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T11:50+0300

2024-02-10T11:50+0300

2024-02-10T11:50+0300

türkiye

türkiye aile destek programı

mahinur özdemir göktaş

ödeme

bakanlık

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Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz” diyerek, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 68,3 milyar TL destek sağladıklarını söyledi. Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, “İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

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türkiye aile destek programı, mahinur özdemir göktaş, ödeme, bakanlık