https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-goktas-acikladi-ilk-defa-deprem-bolgesinde-uygulanacak-basvurular-15-subatta-1080362166.html

Bakan Göktaş açıkladı: İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak, başvurular 15 Şubat'ta

Bakan Göktaş açıkladı: İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak, başvurular 15 Şubat'ta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız"... 04.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-04T11:15+0300

2024-02-04T11:15+0300

2024-02-04T11:57+0300

son dakika

deprem

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

türkiye

mahinur özdemir göktaş

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/17/1067413184_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_bdd196e431aee99f249b60aa009a7677.jpg

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği Adıyaman’da açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, ilk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacaklarını bildirdi.Göktaş açıklamasında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20240204/20-milyonu-askin-ogrenci-icin-ilk-ders-zili-yarin-caliyor-ikinci-ara-tatil-ne-zaman-1080359978.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

aile ve gençlik fonu nedir, aile ve gençlik fonuna başvuru ne zaman, aile ve gençlik fonu başvuru şartları