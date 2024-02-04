https://sputniknews.com.tr/20240204/bakan-goktas-acikladi-ilk-defa-deprem-bolgesinde-uygulanacak-basvurular-15-subatta-1080362166.html
Bakan Göktaş açıkladı: İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak, başvurular 15 Şubat'ta
Bakan Göktaş açıkladı: İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak, başvurular 15 Şubat'ta
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız"... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T11:15+0300
2024-02-04T11:15+0300
2024-02-04T11:57+0300
son dakika
deprem
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
türkiye
mahinur özdemir göktaş
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği Adıyaman’da açıklamalarda bulundu. Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, ilk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacaklarını bildirdi.Göktaş açıklamasında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20240204/20-milyonu-askin-ogrenci-icin-ilk-ders-zili-yarin-caliyor-ikinci-ara-tatil-ne-zaman-1080359978.html
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aile ve gençlik fonu nedir, aile ve gençlik fonuna başvuru ne zaman, aile ve gençlik fonu başvuru şartları
aile ve gençlik fonu nedir, aile ve gençlik fonuna başvuru ne zaman, aile ve gençlik fonu başvuru şartları
Bakan Göktaş açıkladı: İlk defa deprem bölgesinde uygulanacak, başvurular 15 Şubat'ta
11:15 04.02.2024 (güncellendi: 11:57 04.02.2024)
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaret ve temaslar için geldiği Adıyaman’da açıklamalarda bulundu.
Aile ve Gençlik Fonu ile ilgili bilgi veren Bakan Göktaş, ilk defa deprem bölgesinde uygulanacak olan fona başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacaklarını bildirdi.
Göktaş açıklamasında şunları ifade etti:
“Buradan bir müjdeyi de gençlerimizle paylaşmak istiyorum" diyen Bakan Göktaş, "Bir süredir üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu’nda hazırlıkları tamamladık. İlk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu’na başvuruları 15 Şubat’ta almaya başlayacağız. Başvuruları 15 Şubat itibarıyla bakanlığımızın web sitesi olan “aile.gov.tr” üzerinden e-devlet aracılığıyla alacağız. Deprem bölgesinde aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerimize faizsiz kredi imkanı sunacağız. Gençlerimiz bu destek ile aynı zamanda kendi projelerini de hayata geçirebilecek.”