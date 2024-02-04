https://sputniknews.com.tr/20240204/20-milyonu-askin-ogrenci-icin-ilk-ders-zili-yarin-caliyor-ikinci-ara-tatil-ne-zaman-1080359978.html
20 milyonu aşkın öğrenci için ilk ders zili yarın çalıyor: İkinci ara tatil ne zaman?
20 milyonu aşkın öğrenci için ilk ders zili yarın çalıyor: İkinci ara tatil ne zaman?
Türkiye'de yarın ilk ve ortaöğretim kurumlarında dersler yeniden başlıyor. Yarın sına eren yarı tatille 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yapacak. Peki ikinci... 04.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-04T09:30+0300
2024-02-04T09:30+0300
2024-02-04T09:30+0300
türkiye
okul
ders
milli eğitim bakanlığı
ara tatil
öğrenci
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Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 16 günlük yarıyıl tatili pazartesi günü sona eriyor.20 milyondan fazla öğrenci için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor.İkinci ara tatil ne zaman?İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan'da başlayıp 12 Nisan'da sona erecek.2023-2024 eğitim öğretim yılının sonu ise 14 Haziran Cuma günü olacak ve öğrenciler bu tarihte karne alarak yaz tatiline başlayacak.Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ise 9 Eylül 2024 olacak.Türkiye genelinde eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te gerçekleşmiş öğrenciler 19 Ocak'ta karne alarak 16 günlük yarı tatillerine başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ukome-acikladi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-oldu--1079465607.html
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ikinci ara tatil ne zaman, okullar yarın açılıyor mu, ne zaman karne alınacak, dersler ne zaman başlıyor, 2024 okullar ne zaman açılacak
ikinci ara tatil ne zaman, okullar yarın açılıyor mu, ne zaman karne alınacak, dersler ne zaman başlıyor, 2024 okullar ne zaman açılacak
20 milyonu aşkın öğrenci için ilk ders zili yarın çalıyor: İkinci ara tatil ne zaman?
Türkiye'de yarın ilk ve ortaöğretim kurumlarında dersler yeniden başlıyor. Yarın sına eren yarı tatille 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yapacak. Peki ikinci dönem ara tatil ne zaman? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 16 günlük yarıyıl tatili pazartesi günü sona eriyor.
20 milyondan fazla öğrenci için 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor.
İkinci ara tatil ne zaman?
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan'da başlayıp 12 Nisan'da sona erecek.
2023-2024 eğitim öğretim yılının sonu ise 14 Haziran Cuma günü olacak ve öğrenciler bu tarihte karne alarak yaz tatiline başlayacak.
Yeni eğitim öğretim yılının başlangıcı ise 9 Eylül 2024 olacak.
Türkiye genelinde eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13-17 Kasım 2023'te gerçekleşmiş öğrenciler 19 Ocak'ta karne alarak 16 günlük yarı tatillerine başlamıştı.