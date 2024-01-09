https://sputniknews.com.tr/20240109/ukome-acikladi-ogrenci-abonman-ucreti-ne-kadar-oldu--1079465607.html

UKOME açıkladı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar oldu?

UKOME açıkladı: Öğrenci abonman ücreti ne kadar oldu?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşıma yüzde 18 oranında zam yapılması oy çokluğuyla kabul... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T13:37+0300

2024-01-09T13:37+0300

2024-01-09T13:37+0300

ekonomi

ukome

öğrenci

tam

bilet

otobüs

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UKOME 2024 Ocak ayı toplantısında toplu taşımaya ve taksi ücretlerine zam yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak ayı toplantısında taksi ve servis ücretlerine yüzde 28,09, İBB'ye bağlı toplu taşıma araçlarına yüzde 18 zam teklifi oy çokluğuyla kabul edildi.İBB aylık akbili ne kadar?Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1177 TL'den 1388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye yükseldi.İBB metrobüs, metro ve otobüs fiyatları nasıl?Kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 18'lik zamla tam elektronik bilet ücreti 15 liradan 17,70 liraya, öğrenci 7,32 liradan 8,64 liraya, indirimli ücret ise 10,74 liradan 12,67 liraya yükseldi.

https://sputniknews.com.tr/20240109/emekliler-icin-seyyanen-zam-talebi-1079462334.html

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ibb aylık akbili ne kadar?