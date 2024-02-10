https://sputniknews.com.tr/20240210/saglik-bakani-koca-silahli-saldirida-yaralanan-vatandasin-ameliyattan-ciktigini-bildirdi-1080612999.html
Sağlık Bakanı Koca, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyattan çıktığını bildirdi
Sağlık Bakanı Koca, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyattan çıktığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T23:34+0300
2024-02-10T23:34+0300
2024-02-10T23:34+0300
politika
fahrettin koca
saldırı
ak parti
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20240210/saldiriya-ugrayan-ak-parti-kucukcekmece-baskan-adayi-yeniay-terore-ve-korkuya-prim-vermeyecegiz-1080612344.html
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fahrettin koca, saldırı, ak parti
fahrettin koca, saldırı, ak parti
Sağlık Bakanı Koca, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyattan çıktığını bildirdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan vatandaşın ameliyatının tamamlandığını ve yoğun bakıma alındığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."