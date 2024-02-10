Sağlık Bakanı Koca, silahlı saldırıda yaralanan vatandaşın ameliyattan çıktığını bildirdi

"Beyin ameliyatının devam ettiği bilgisini verdiğimiz, İstanbul Küçükçekmece'de silahlı saldırı sonucu başından ağır yaralanan vatandaşımızın operasyonu tamamlanmış olup, kendisi yoğun bakıma alınmıştır. Ameliyat sonrası hastamızın durumu ciddi olup yakından takip edilmektedir. Tekrar acil şifalar diliyorum."