https://sputniknews.com.tr/20240210/rusyada-gole-dusen-mi-8-helikopterinin-3-murettebatinin-cesetlerine-ulasildi-1080611940.html
Rusya’da göle düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerine ulaşıldı
Rusya’da göle düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerine ulaşıldı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya’ya bağlı Karelya Cumhuriyeti’ndeki Onega Gölü'ne düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerine ulaşıldığını duyurdu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T21:37+0300
2024-02-10T21:37+0300
2024-02-10T21:37+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, 4 Şubat’ta Rusya’nın Karelya Cumhuriyeti’ndeki Onega Gölü'ne düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerinin 50 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.Açıklamada, "Ceza davası kapsamında müfettişler, 4 Şubat 2024'te Karelya Cumhuriyeti'ndeki Onega Gölü'ne düşen ve bugün çıkarılan helikopteri inceledi. Helikopterde bulunan 3 mürettebatın cesetleri bulundu” denildi.Trafik güvenliği kurallarının ihlali ve hava taşımacılığının işleyişinindeki ihmal sonucu iki veya daha fazla kişinin ölümüne sebebiyet verilmesiyle ilgili cezai soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.Karelya Cumhuriyeti’nde 4 Şubat'ta içinde 3 mürettabatın bulunduğu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 helikopteriyle iletişim kesilmişti. Bakanlık, helikopterin binlerce saatlik uçuş süresine sahip deneyimli bir ekip tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Daha sonra üstü buz tabakasıyla kaplı Onega Gölü'nde kıyıdan 11 kilometre uzaklıkta bir deliğin tespit edilmesiyle Mi-8’in düştüğü yer saptanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/herson-bolgesinde-ukraynaya-ait-26-iha-dusuruldu-1080610785.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı
rusya, rusya savunma bakanlığı
Rusya’da göle düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerine ulaşıldı
Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya’ya bağlı Karelya Cumhuriyeti’ndeki Onega Gölü'ne düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerine ulaşıldığını duyurdu.
Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, 4 Şubat’ta Rusya’nın Karelya Cumhuriyeti’ndeki Onega Gölü'ne düşen Mi-8 helikopterinin 3 mürettebatının cesetlerinin 50 metre derinlikten çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Ceza davası kapsamında müfettişler, 4 Şubat 2024'te Karelya Cumhuriyeti'ndeki Onega Gölü'ne düşen ve bugün çıkarılan helikopteri inceledi. Helikopterde bulunan 3 mürettebatın cesetleri bulundu” denildi.
Trafik güvenliği kurallarının ihlali ve hava taşımacılığının işleyişinindeki ihmal sonucu iki veya daha fazla kişinin ölümüne sebebiyet verilmesiyle ilgili cezai soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Karelya Cumhuriyeti’nde 4 Şubat'ta içinde 3 mürettabatın bulunduğu Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na ait Mi-8 helikopteriyle iletişim kesilmişti. Bakanlık, helikopterin binlerce saatlik uçuş süresine sahip deneyimli bir ekip tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Daha sonra üstü buz tabakasıyla kaplı Onega Gölü'nde kıyıdan 11 kilometre uzaklıkta bir deliğin tespit edilmesiyle Mi-8’in düştüğü yer saptanmıştı.