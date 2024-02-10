https://sputniknews.com.tr/20240210/rusya-savunma-bakani-soygu-udmurtyadaki-iha-uretimini-denetledi-1080595524.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Udmurtya’daki İHA üretimini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Udmurtya’daki İHA üretimini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Udmurtya’da keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği savunma sanayisi işletmelerini ziyaret etti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T11:36+0300
2024-02-10T11:36+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sergey Şoygu, Kalaşnikov şirketine bağlı işletmelerde, devlet savunma siparişleri kapsamında Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne tedarikinde kullanılan İHA üretim hatlarını denetledi” ifadesine yer verildi.Şirketin, 2022’den bu yana açılan yeni atölyeler sayesinde İHA üretimini yüzde 60 oranında artırmayı başardığı bildirilirken Şoygu’ya, İHA’ların dayanıklılığını önemli ölçüde artıran yeni kompozit malzemeler gösterildi.Fabrika yetkilileri, ‘uçan kanat’ tipi aerodinamik tasarıma göre geliştirilen yeni gezici mühimmat tanıttı. Bu insansız hava aracının, hedefi kendisi belirleyerek vuran başlıkla donatılacağı kaydedildi.Şoygu ayrıca ZALA AERO şirketinin, aktif olarak özel askeri harekat bölgesinde kullanılan Lantset kamikaze İHA üreten işletmesini gezdi. Bakana, yeni keşif ve taarruz İHA’ları tanıtıldı ve yeni tasarımlar hakkında bilgi verildi. Yeni savaş İHA’larının tek sisteme bağlandığı, bunun sayesinde bu silahın otomatik olarak düşman hedeflere saldırabileceği kaydedildi.‘Bespilotnıye Sistemı’ işletmesinde bakana uçak ve helikopter tipi İHA’lar üzerinde çalıştıkları ve eğitim programını geliştirdikleri rapor edildi. Bu eğitim programı sayesinde askerlerin en kısa zamanda İHA’ları kullanmayı öğrenebileceğini belirtildi.Denetimin ardından işletmelerin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Şoygu, “Yaratılan kapasiteler, verilen görevlerin büyük kısmını yerine getirme fırsatını sağladı” diye konuştu.Bakan, işletmelere üretim hızını, kapasitesini ve kalitesini artırma görevini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20221031/sergey-soygu-ve-hulusi-akar-tahil-anlasmasiyla-ilgili-konulari-istisare-etti-1062909563.html
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rusya, ukrayna, ukrayna krizi, sergey şoygu, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
rusya, ukrayna, ukrayna krizi, sergey şoygu, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Udmurtya’daki İHA üretimini denetledi
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Udmurtya’da keşif ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) üretildiği savunma sanayisi işletmelerini ziyaret etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yazılı açıklamasında, “Sergey Şoygu, Kalaşnikov şirketine bağlı işletmelerde, devlet savunma siparişleri kapsamında Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne tedarikinde kullanılan İHA üretim hatlarını denetledi” ifadesine yer verildi.
Şirketin, 2022’den bu yana açılan yeni atölyeler sayesinde İHA üretimini yüzde 60 oranında artırmayı başardığı bildirilirken Şoygu’ya, İHA’ların dayanıklılığını önemli ölçüde artıran yeni kompozit malzemeler gösterildi.
Fabrika yetkilileri, ‘uçan kanat’ tipi aerodinamik tasarıma göre geliştirilen yeni gezici mühimmat tanıttı. Bu insansız hava aracının, hedefi kendisi belirleyerek vuran başlıkla donatılacağı kaydedildi.
Şoygu ayrıca ZALA AERO şirketinin, aktif olarak özel askeri harekat bölgesinde kullanılan Lantset kamikaze İHA üreten işletmesini gezdi. Bakana, yeni keşif ve taarruz İHA’ları tanıtıldı ve yeni tasarımlar hakkında bilgi verildi. Yeni savaş İHA’larının tek sisteme bağlandığı, bunun sayesinde bu silahın otomatik olarak düşman hedeflere saldırabileceği kaydedildi.
‘Bespilotnıye Sistemı’ işletmesinde bakana uçak ve helikopter tipi İHA’lar üzerinde çalıştıkları ve eğitim programını geliştirdikleri rapor edildi. Bu eğitim programı sayesinde askerlerin en kısa zamanda İHA’ları kullanmayı öğrenebileceğini belirtildi.
Denetimin ardından işletmelerin yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştiren Şoygu, “Yaratılan kapasiteler, verilen görevlerin büyük kısmını yerine getirme fırsatını sağladı” diye konuştu.
Bakan, işletmelere üretim hızını, kapasitesini ve kalitesini artırma görevini verdi.