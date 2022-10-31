https://sputniknews.com.tr/20221031/sergey-soygu-ve-hulusi-akar-tahil-anlasmasiyla-ilgili-konulari-istisare-etti-1062909563.html
Sergey Şoygu ve Hulusi Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları görüştü
Sergey Şoygu ve Hulusi Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları görüştü
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşme yaparak tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları istişare ettiği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T18:35+0300
2022-10-31T18:35+0300
2022-10-31T18:45+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
sergey şoygu
hulusi akar
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların uygulanmasının Rusya tarafından askıya alınmasıyla ilgili konuları istişare etti" ifadelerine yer verildi.Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'deki donanma üssünde bulunan gemilere ve altyapıya insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı düzenlemesi nedeniyle tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almıştı. Moskova, saldırının hedefindeki gemilerin 'tahıl koridorunun' güvenliğinin sağlanmasında görev aldığını vurgulamıştı.
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rusya, türkiye, sergey şoygu, hulusi akar
rusya, türkiye, sergey şoygu, hulusi akar
Sergey Şoygu ve Hulusi Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları görüştü
18:35 31.10.2022 (güncellendi: 18:45 31.10.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşme yaparak tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları istişare ettiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların uygulanmasının Rusya tarafından askıya alınmasıyla ilgili konuları istişare etti" ifadelerine yer verildi.
Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'deki donanma üssünde bulunan gemilere ve altyapıya insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı düzenlemesi nedeniyle tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almıştı. Moskova, saldırının hedefindeki gemilerin 'tahıl koridorunun' güvenliğinin sağlanmasında görev aldığını vurgulamıştı.