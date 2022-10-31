https://sputniknews.com.tr/20221031/sergey-soygu-ve-hulusi-akar-tahil-anlasmasiyla-ilgili-konulari-istisare-etti-1062909563.html

Sergey Şoygu ve Hulusi Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları görüştü

Sergey Şoygu ve Hulusi Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları görüştü

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın telefon görüşme yaparak tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları istişare ettiği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T18:35+0300

2022-10-31T18:35+0300

2022-10-31T18:45+0300

ukrayna krizi

rusya

türkiye

sergey şoygu

hulusi akar

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "31 Ekim'de Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Taraflar, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların uygulanmasının Rusya tarafından askıya alınmasıyla ilgili konuları istişare etti" ifadelerine yer verildi.Rusya, Ukrayna'nın Sivastopol'deki donanma üssünde bulunan gemilere ve altyapıya insansız hava araçlarıyla yoğun bir saldırı düzenlemesi nedeniyle tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almıştı. Moskova, saldırının hedefindeki gemilerin 'tahıl koridorunun' güvenliğinin sağlanmasında görev aldığını vurgulamıştı.

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