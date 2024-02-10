https://sputniknews.com.tr/20240210/prof-dr-ahmet-ercan-bir-ili-isaret-etti-kiriklardan-kacacak-yer-yok-1080597077.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan bir ili işaret etti: Kırıklardan kaçacak yer yok

Prof. Dr. Ahmet Ercan bir ili işaret etti: Kırıklardan kaçacak yer yok

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Budur iline dikkat çekerek, "Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur" diyerek uyarıda bulundu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T13:00+0300

2024-02-10T13:00+0300

2024-02-10T12:59+0300

deprem

deprem

türkiye

övgün ahmet ercan

fay

fay

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/1c/1067616434_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7b6fac3ccdf439d8558e4c4e813d93b4.jpg

Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanları Türkiye'nin farklı yerlerine ilişkin uyarlarına devam ediyor.Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada, Budur iline dikkat çekti."Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Prof. Dr.Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.Prof. Dr.Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20240207/rus-medyasi-turkiyedeki-depremi-yazdi-asrin-felaketi-1080517654.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, deprem, övgün ahmet ercan, fay, fay