Prof. Dr. Ahmet Ercan bir ili işaret etti: Kırıklardan kaçacak yer yok
© AAJeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Budur iline dikkat çekerek, "Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur" diyerek uyarıda bulundu.
Kahramanmaraş depremlerinden sonra bölgedeki fay hareketliliği devam ederken, deprem uzmanları Türkiye'nin farklı yerlerine ilişkin uyarlarına devam ediyor.
Türkiye'nin deprem haritasına ilişkin uyarılarını sürdüren Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, X hesabından yaptığı açıklamada, Budur iline dikkat çekti.
"Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Prof. Dr.Ercan, "Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir" uyarısında bulundu.
Burdur- Gölhisar- Fethiye-Rodos çöküğü, Güney Ege Dalma Batma Kuşağının karada kalan fosil izidir. Çökmeli dalma, sol yanal atımlı burkumlu, düşümlü kırılmalarla günümüzde de sürmekte, M6-7 arası depremler yapmaktadır. pic.twitter.com/ECt1NsxTiA— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 9, 2024
Prof. Dr.Ercan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kırık, sağlam yerdeki sağlam yapıyı keser, öteler, ancak yıkmaz. Yıkan, odaktan çıkan P, S, R sarsıntılarının yapıyla rezonansıdır. Burdur'da kırıklardan kaçacak yer yoktur. Kentin ivedi sarsıntı, yer-yapı rezonansıyla ölçüyle taranması gerekir.
Burdur'da Şehir Hastanesi, bilime aykırı biçimde kalın, gevşek, ıslak, depremde çalkalayıcı Burdur Gölü kıyısına yapılmış olması kıyımdır. Tutukevinin olduğu güney tepeler en uygun yer idi.
Burdur'un Ulucami dolayındaki kesimi, Yukarı Pazar, deprem güvenlidir. Büyük bir kesimi de gevşek dere birimleri üzerine oturmaktadır. Yüksek yapıya asla izin verilmemeli. Dar gelirlilerin oturduğu eski mahalleler ivedi kentsel dönüşüme sokulmalı, kent büyütülmemelidir.
Burdur'da doğru yer seçimiyle, sağlam yapı üreten TOKİ'yi alkışlıyorum. Göl kıyıları boşaltılıp ormanlaştırılmalıdır. Burdur, Mehmet Akif Üniversitesi dolayına geliştirilmelidir.
Burdur, basamaklı, düşüntü kırıklarıyla güneye doğru genişlemektedir. Her depremde göl biraz daha çökmektedir. Burdur gölünü besleyen derelere büvet yapılması, gölü kurutmaktadır. Yaĝış yeterli değildir. Doğal yaşam korunsun. Göl kuruyor.
Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır. Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir.
Burdur, Fethiye-Gölhisar- Burdur buruk çukuru içinde, olası eski fosil dalma batma kuşağı içinde yer almaktadır. Düşüntülü, sol yanal atımlı güney kırığının gerilim biriktirme hızı, 0,7 - 1 cm ile 0,3-0,4 cm'lik kuzeyden hızlı olduğundan burulmaktadır. Göl güneyi depremlidir.— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) February 10, 2024