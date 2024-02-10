https://sputniknews.com.tr/20240210/paraguayli-eski-siyasetci-putin-neoliberal-sistemin-bir-krizin-icinde-oldugunu-kanitladi-1080589555.html

Paraguaylı eski siyasetçi: Putin, neoliberal sistemin bir krizin içinde olduğunu kanıtladı

Paraguaylı eski siyasetçi: Putin, neoliberal sistemin bir krizin içinde olduğunu kanıtladı

Eski Paraguaylı siyasetçi Hugo Richer, Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajda neoliberal modelin bir krizin içinde... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T00:46+0300

2024-02-10T00:46+0300

2024-02-10T00:46+0300

dünya

paraguay

vladimir putin

neoliberal ekonomi

neoliberalizm

röportaj

tucker carlson

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD’li gazeteci Tucker Carlson’a verdiği röportajı Sputnik’e değerlendiren eski Paraguay Sosyal Politika Bakanı Hugo Richer, Rus liderin dünyada neoliberal modelin bir kriz yaşadığını kanıtladığını söyledi.Richer “Röportaj, neoliberal model ve küreselleşme modelinde bir kriz olduğunu açıkça ortaya koydu. Belli ki ciddi bir kriz içindeler” dedi.Rusya lideri Putin'in ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın X platformundaki görüntülenme sayısı 140 milyonun üzerine çıktı. Putin, röportajın ardından X platformunun ABD gündemine oturarak en çok konuşulanlar listesine (TT listesi) de girdi.

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paraguay, vladimir putin, neoliberal ekonomi, neoliberalizm, röportaj, tucker carlson