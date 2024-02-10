https://sputniknews.com.tr/20240210/namaglup-lider-bayer-leverkusen-munihi-3-0-yendi--1080613112.html
Namağlup lider Bayer Leverkusen, Münih'i 3-0 yendi
Namağlup lider Bayer Leverkusen, Münih'i 3-0 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yendi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T23:40+0300
2024-02-10T23:40+0300
2024-02-10T23:40+0300
spor
bayern münih
almanya
futbol
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Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk etti.BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti.Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü.
https://sputniknews.com.tr/20240210/basaksehirde-de-galibiyet-galatasaray-ligde-evinde-30-mactir-yenilmiyor-1080611637.html
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bayern münih, almanya, futbol
bayern münih, almanya, futbol
Namağlup lider Bayer Leverkusen, Münih'i 3-0 yendi
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yendi.
Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk etti.
BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.
Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti.
Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü.