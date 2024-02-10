https://sputniknews.com.tr/20240210/namaglup-lider-bayer-leverkusen-munihi-3-0-yendi--1080613112.html

Namağlup lider Bayer Leverkusen, Münih'i 3-0 yendi

Namağlup lider Bayer Leverkusen, Münih'i 3-0 yendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 3-0 yendi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T23:40+0300

2024-02-10T23:40+0300

2024-02-10T23:40+0300

spor

bayern münih

almanya

futbol

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Bundesliga'nın namağlup lideri Bayer Leverkusen, en yakın takipçisi Bayern Münih'i konuk etti.BayArena Stadı'ndaki maçı ev sahibi ekip, 18. dakikada Josip Stanisic, 50. dakikada Alejandro Grimaldo ve 90+5. dakikada Jeremie Frimpong'un golleriyle 3-0 kazandı.Bu sezon tüm kulvarlardaki yenilmezlik serisini 31 maça çıkaran Bayer Leverkusen, ligdeki puanını da 55'e yükseltti.Ligdeki 3. yenilgisini alan ikinci sıradaki Bayern Münih ise 50 puanda kalarak şampiyonluk yarışında rakibinin 5 puan gerisine düştü.

https://sputniknews.com.tr/20240210/basaksehirde-de-galibiyet-galatasaray-ligde-evinde-30-mactir-yenilmiyor-1080611637.html

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