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Saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Başkan Adayı Yeniay: Teröre ve korkuya prim vermeyeceğiz
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Murat Kurum: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz
Murat Kurum: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz
AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'deki saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T21:41+0300
2024-02-10T21:41+0300
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açıklama yaptı. Kurum, "Bugün AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışması esnasında Küçükçekmece’de Kanarya Mahallemizde aday tanıtım töreni yaparken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açılmış ve buradan geçen bir vatandaşımız, kardeşimiz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, Savcılığımız, Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadır. Yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşerilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi."Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, "Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşürmeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aziz Başkanımıza, Küçükçekmece Teşkilatımıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza hem de milletimize buradan geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır. Gereken ceza daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da verilecektir” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/ak-partinin-kucukcekmece-belediye-baskan-adayina-secim-calismasi-sirasinda-silahli-saldiri-1080609714.html
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murat kurum, ak parti, istanbul, saldırı
murat kurum, ak parti, istanbul, saldırı

Murat Kurum: Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz

21:41 10.02.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU-AW131939Murat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU-AW131939
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AK Parti İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Küçükçekmece'deki saldırı hakkında basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın, Kanarya Mahallesi’ndeki bir dernek ziyareti sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlenmesine ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum açıklama yaptı.
Kurum, "Bugün AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışması esnasında Küçükçekmece’de Kanarya Mahallemizde aday tanıtım töreni yaparken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açılmış ve buradan geçen bir vatandaşımız, kardeşimiz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, Savcılığımız, Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadır. Yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşerilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.
"Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanan Kurum, "Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşürmeyecektir. İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aziz Başkanımıza, Küçükçekmece Teşkilatımıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza hem de milletimize buradan geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır. Gereken ceza daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da verilecektir” ifadelerini kullandı.
Manisa'da AK Parti İl Teşkilatı tarafından belediye başkan adaylarının tanıtımı yapıldı. Tanıtımda AK Parti'nin 11 ilçe belediye başkan adayı ile MHP'nin 6 ilçe ve Büyükşehir Belediye Başkan adayları salonu dolduran coşkulu kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayına seçim çalışması sırasında silahlı saldırı
18:27
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