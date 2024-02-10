https://sputniknews.com.tr/20240210/meteorolojiden-14-ile-cig-uyarisi-1080590485.html
Meteoroloji'den 14 ile 'çığ' uyarısı
Meteoroloji'den 14 ile 'çığ' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğusunda çığ beklendiğini belirterek,14 kent için sarı kodla uyarıda bulundu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T09:17+0300
2024-02-10T09:17+0300
2024-02-10T09:17+0300
türkiye
çığ
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğu kesimindeki 14 ili çığ tehlikesine karşı "sarı" kodla uyardı.Çığ riski bulunan iller şu şekilde: Ağrı, Rize, Giresun, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan.'Doğu Kesimlerde Çığ Tehlikesine Dikkat!' başlığıyla yayımlanan uyarıda, şu ifadeler yter aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240210/7-il-icin-sari-uyari-siddetli-ruzgar-bekleniyor-1080590231.html
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çığ, meteoroloji genel müdürlüğü
çığ, meteoroloji genel müdürlüğü
Meteoroloji'den 14 ile 'çığ' uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğusunda çığ beklendiğini belirterek,14 kent için sarı kodla uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin doğu kesimindeki 14 ili çığ tehlikesine karşı "sarı" kodla uyardı.
Çığ riski bulunan iller şu şekilde: Ağrı, Rize, Giresun, Trabzon, Şırnak, Iğdır, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan.
'Doğu Kesimlerde Çığ Tehlikesine Dikkat!' başlığıyla yayımlanan uyarıda, şu ifadeler yter aldı:
Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.