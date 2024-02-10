https://sputniknews.com.tr/20240210/7-il-icin-sari-uyari-siddetli-ruzgar-bekleniyor-1080590231.html
7 il için 'sarı' uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor
7 il için 'sarı' uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor
Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T08:57+0300
2024-02-10T08:57+0300
2024-02-10T08:57+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
bursa
balıkesir
çanakkale
çanakkale valiliği
edirne
tekirdağ
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; rüzgarın, Marmara'da kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.Fırtına beklenen, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
https://sputniknews.com.tr/20240209/meteorolojiden-15-il-icin-sari-kodlu-uyari-kuvvetli-yagis-ve-cig-beklentisi--1080563209.html
türkiye
bursa
balıkesir
çanakkale
edirne
tekirdağ
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meteoroloji genel müdürlüğü, bursa, balıkesir, çanakkale, çanakkale valiliği, edirne, tekirdağ
meteoroloji genel müdürlüğü, bursa, balıkesir, çanakkale, çanakkale valiliği, edirne, tekirdağ
7 il için 'sarı' uyarı: Şiddetli rüzgar bekleniyor
Marmara'da beklenen fırtına nedeniyle 7 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; rüzgarın, Marmara'da kuvvetli şekilde esmesi bekleniyor.
Fırtına beklenen, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
Rüzgarın; yarın (10.02.2024 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 11.02.2024 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebi ile ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.