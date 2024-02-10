https://sputniknews.com.tr/20240210/istanbul-havalimanina-yeni-sistem-3-ucak-ayni-anda-inip-kalkabilecek-1080592579.html

İstanbul Havalimanı'na yeni sistem: 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek

İstanbul Havalimanı'na yeni sistem: 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T10:53+0300

2024-02-10T10:53+0300

2024-02-10T10:53+0300

türkiye

istanbul havalimanı

uçak

uçak seferi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.'Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak'TRT Haber'in aktardığına göre Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Raporu'na göre, bu havalimanının 29 Ocak-4 Şubat döneminde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışının emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacağını söyledi.Uygulamanın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eurocontrol Ajansı ile emniyet analiz çalışmasının başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Fransa'da bulunan Eurocontrol biriminde yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Türkiye uygulamanın yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ülkelerden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı bağımsız üçlü (iniş-kalkış) paralel pist kullanımının da mümkün olacağını dile getirdi.'(İstanbul) Havalimanı'nda çeşitliliği artıralım istiyoruz'İstanbul Havalimanı'nın kullanımına ve gelen taleplere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240209/bakan-uraloglu-turkiye-telekomunikasyonun-merkezi-olacak-1080574066.html

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istanbul havalimanı, uçak, uçak seferi