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İstanbul Havalimanı'na yeni sistem: 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
İstanbul Havalimanı'na yeni sistem: 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T10:53+0300
2024-02-10T10:53+0300
türkiye
istanbul havalimanı
uçak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.'Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak'TRT Haber'in aktardığına göre Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Raporu'na göre, bu havalimanının 29 Ocak-4 Şubat döneminde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:Uraloğlu, bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışının emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacağını söyledi.Uygulamanın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eurocontrol Ajansı ile emniyet analiz çalışmasının başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Fransa'da bulunan Eurocontrol biriminde yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Türkiye uygulamanın yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ülkelerden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı bağımsız üçlü (iniş-kalkış) paralel pist kullanımının da mümkün olacağını dile getirdi.'(İstanbul) Havalimanı'nda çeşitliliği artıralım istiyoruz'İstanbul Havalimanı'nın kullanımına ve gelen taleplere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240209/bakan-uraloglu-turkiye-telekomunikasyonun-merkezi-olacak-1080574066.html
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istanbul havalimanı, uçak, uçak seferi
istanbul havalimanı, uçak, uçak seferi

İstanbul Havalimanı'na yeni sistem: 3 uçak aynı anda inip kalkabilecek

10:53 10.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malazİstanbul Havalimanı
İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" uygulaması için 2022'den beri çalıştıklarını belirterek, "Uygulamayla havalimanına 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi sağlanacak" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

'Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak'

TRT Haber'in aktardığına göre Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (Eurocontrol) Avrupa Havacılık Raporu'na göre, bu havalimanının 29 Ocak-4 Şubat döneminde günlük ortalama 1309 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İstanbul Havalimanı bizim göz bebeğimiz. Bunun konumunu, haklarını daha da güçlendirmemiz gerekir. İstanbul Havalimanı'nda mevcut kaynakların mümkün olan en etkin şekilde kullanılabilmesi amacıyla 'Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları' uygulaması için çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Projenin hayata geçirilmesiyle İstanbul Havalimanı'na 3 uçağın aynı anda bağımsız üçlü iniş ve kalkış yapabilmesi imkanı kazandırılacak. Önümüzdeki ay bu konuda eğitimlere başlayacağız. Bu yıl içinde denemelere başlarız diye düşünüyorum. Bu sistem dünyada sadece ABD'de var, Avrupa'da yok. Türkiye'de açtığımızda Avrupa'da ilk olacak."
Uraloğlu, bu uygulamanın kullanılmaya başlanmasıyla İstanbul Havalimanı'nda hava trafiği akışının emniyetli ve hızlı şekilde sağlanacağını söyledi.
Uygulamanın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Eurocontrol Ajansı ile emniyet analiz çalışmasının başlatıldığını ifade eden Uraloğlu, "Fransa'da bulunan Eurocontrol biriminde yürütülen çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması planlanıyor. Türkiye uygulamanın yapıldığı dünyadaki az sayıdaki ülkelerden biri olacak" değerlendirmesinde bulundu.
Uraloğlu, uygulamanın hayata geçirilmesiyle eş zamanlı bağımsız üçlü (iniş-kalkış) paralel pist kullanımının da mümkün olacağını dile getirdi.

'(İstanbul) Havalimanı'nda çeşitliliği artıralım istiyoruz'

İstanbul Havalimanı'nın kullanımına ve gelen taleplere ilişkin de bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Şu anda İstanbul Havalimanı'nda yüzde 80'e yakın oranda Türk Hava Yollarının (THY) etkisi var. Havalimanında çeşitliliği artıralım istiyoruz. Yabancı hava yolu şirketlerinden talep var. Diğer hava yollarını da cezbetmek istiyoruz. Biz THY'nin şu an elde ettiği konuma zarar getirmeyecek davranışla süreci yönetmek istiyoruz. THY ciddi bir markamız."
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
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Bakan Uraloğlu: Türkiye, telekomünikasyonun merkezi olacak
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