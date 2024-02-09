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Bakan Uraloğlu: Türkiye, telekomünikasyonun merkezi olacak
Bakan Uraloğlu: Türkiye, telekomünikasyonun merkezi olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Hem devlet hem de özel sektör olarak... 09.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-09T14:30+0300
2024-02-09T14:30+0300
türkiye
abdulkadir uraloğlu
telekomünikasyon
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Uraloğlu, Türk Telekom’un yıllar içerisinde sürekli kendini yenileyerek, mobil, internet, telefon ve TV gibi geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğiyle hem bireysel hem de kurumsal hizmetler alanında çok güçlü bir markaya dönüştüğünü söyledi.Uraloğlu, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla 81 ilin tamamında faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremleri kapsamında Türk Telekom’un büyük bir görev üstlendiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Türk Telekom, afet halleri de dahil olmak üzere her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Mobil baz istasyonlarını bölgeye sevk ederken, bölgedeki vatandaşlarımızı acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yükleyerek büyük faydalar sağlamıştır. Bölge halkı için WiFi internet noktalarını ücretsiz kullanıma sunmuş ve iletişime kapalı olan müşterilerinin mobil, internet ve sabit hatlarını görüşmeye açarak ülkemiz için ne kadar kıymetli bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.” diye konuştu.Bakan Uraloğlu, deprem sürecinde fedakârca görev alan Türk Telekom çalışanlarına teşekkürlerini iletti.İnternetin, özellikle son 25 yıl içerisinde alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, sosyal medya ağları ve dijital platformların da önemini ve faaliyet sahasını sürekli artırarak, genişletildiğini söyledi.'Fiber yatırımlara önem veriyoruz'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkeler ve kıtalar arası ‘internet otobanlarına olan ihtiyacın öngörülerin de ötesinde arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240205/bakan-uraloglu-acikladi-depremzedelere-kargo-gonderisinde-indirim--1080444661.html
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abdulkadir uraloğlu, telekomünikasyon, ulaştırma
abdulkadir uraloğlu, telekomünikasyon, ulaştırma

Bakan Uraloğlu: Türkiye, telekomünikasyonun merkezi olacak

14:30 09.02.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı BakanlığıUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2024
© AA / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye’yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz.” dedi.
Uraloğlu, Türk Telekom’un yıllar içerisinde sürekli kendini yenileyerek, mobil, internet, telefon ve TV gibi geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğiyle hem bireysel hem de kurumsal hizmetler alanında çok güçlü bir markaya dönüştüğünü söyledi.

Uraloğlu, Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla 81 ilin tamamında faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremleri kapsamında Türk Telekom’un büyük bir görev üstlendiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, “Türk Telekom, afet halleri de dahil olmak üzere her zaman ülkesinin ve milletinin yanında olduğunu göstermiştir. Mobil baz istasyonlarını bölgeye sevk ederken, bölgedeki vatandaşlarımızı acil ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ücretsiz konuşma ve internet yükleyerek büyük faydalar sağlamıştır. Bölge halkı için WiFi internet noktalarını ücretsiz kullanıma sunmuş ve iletişime kapalı olan müşterilerinin mobil, internet ve sabit hatlarını görüşmeye açarak ülkemiz için ne kadar kıymetli bir kurum olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.” diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, deprem sürecinde fedakârca görev alan Türk Telekom çalışanlarına teşekkürlerini iletti.

İnternetin, özellikle son 25 yıl içerisinde alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, sosyal medya ağları ve dijital platformların da önemini ve faaliyet sahasını sürekli artırarak, genişletildiğini söyledi.

'Fiber yatırımlara önem veriyoruz'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkeler ve kıtalar arası ‘internet otobanlarına olan ihtiyacın öngörülerin de ötesinde arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:
“Bu kapsamda da hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye’yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz. Yeni nesil teknolojilere ve özellikle fiber yatırımlara büyük önem veriyoruz. Geniş bant altyapısının yaygınlaştırılması ve fiber optik altyapının güçlendirilmesi gibi stratejik adımlarla, ülke genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir olması adına çalışmalar sürdürüyoruz.”
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2024
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Bakan Uraloğlu açıkladı: Depremzedelere kargo gönderisinde indirim
5 Şubat, 23:28
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