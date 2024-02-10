https://sputniknews.com.tr/20240210/israil-ve-kudusteki-protestolarda-netanyahuya-tepkiler-suruyor-bu-basibos-basbakanin-nesi-var-1080612889.html
İsrail ve Kudüs’teki protestolarda Netanyahu’ya tepkiler sürüyor: 'Bu başıboş başbakanın nesi var'
İsrail ve Kudüs’teki protestolarda Netanyahu’ya tepkiler sürüyor: 'Bu başıboş başbakanın nesi var'
İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te düzenlenen esir protestolarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine tepkiler sürerken, Kudüs’te kalabalığa... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T22:59+0300
2024-02-10T22:59+0300
2024-02-10T22:59+0300
israil- filistin çatışması
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İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, esir yakınlarının da ülkelerinde protesto gösterileri sürüyor. Gazze Şeridi’nde esir tutulanların yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda bir araya geldi. Mevcut hükümeti protesto eden binlerce İsrailli, tüm rehinelerin bırakılması ve derhal seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Hükümetin eylemlerini ve 7 Ekim olaylarına verdiği tepkiyi eleştiren kalabalık, "Zaman onları öldürüyor” pankartları taşıdı.'Hükümet halkın güvenine sahip değil'Kudüs’teki esir protestosunda konuşma yapan eski İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Amos Malka, Netanyahu’nun İsrail’i kendi hayatta kalma savaşına soktuğunu belirterek, Netanyahu’yu, “sıfır empati, sıfır sorumluluk” sözleriyle eleştirdi. Malka, 7 Ekim olaylarında Netanyahu’yu suçlu bulduğunu vurgularken, “Bu çılgın hükümetin, bu başıboş başbakanın nesi var?” ifadelerini kullandı.Bu yılı İsrail’in geleceğinin belli olacağı yıl olarak tanımlayan Malka, "Bu tür zorlukların üstesinden ancak ülkenin güvenine sahip bir hükümet gelebilir. Bu hükümet halkın güvenine sahip değil” sözleriyle bu yaz yeni seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.
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İsrail ve Kudüs’teki protestolarda Netanyahu’ya tepkiler sürüyor: 'Bu başıboş başbakanın nesi var'
İsrail’in başkenti Tel Aviv ve Kudüs’te düzenlenen esir protestolarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine tepkiler sürerken, Kudüs’te kalabalığa seslenen İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Dairesi eski başkanlarından Tümgeneral Amos Malka, "Bu çılgın hükümetin, bu başıboş başbakanın nesi var?” ifadelerini kullandı.
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ederken, esir yakınlarının da ülkelerinde protesto gösterileri sürüyor. Gazze Şeridi’nde esir tutulanların yakınları ve onlara destek vermek isteyen binlerce kişi, İsrail’in başkenti Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda bir araya geldi. Mevcut hükümeti protesto eden binlerce İsrailli, tüm rehinelerin bırakılması ve derhal seçime gidilmesi çağrısında bulundu. Hükümetin eylemlerini ve 7 Ekim olaylarına verdiği tepkiyi eleştiren kalabalık, "Zaman onları öldürüyor” pankartları taşıdı.
'Hükümet halkın güvenine sahip değil'
Kudüs’teki esir protestosunda konuşma yapan eski İsrail Savunma Kuvvetleri Askeri İstihbarat Dairesi Başkanı Tümgeneral Amos Malka, Netanyahu’nun İsrail’i kendi hayatta kalma savaşına soktuğunu belirterek, Netanyahu’yu, “sıfır empati, sıfır sorumluluk” sözleriyle eleştirdi. Malka, 7 Ekim olaylarında Netanyahu’yu suçlu bulduğunu vurgularken, “Bu çılgın hükümetin, bu başıboş başbakanın nesi var?” ifadelerini kullandı.
Bu yılı İsrail’in geleceğinin belli olacağı yıl olarak tanımlayan Malka, "Bu tür zorlukların üstesinden ancak ülkenin güvenine sahip bir hükümet gelebilir. Bu hükümet halkın güvenine sahip değil” sözleriyle bu yaz yeni seçimlerin yapılması çağrısında bulundu.