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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-netanyahu-kendisini-kurtarmak-icin-cozum-yolunu-savasta-buluyor-1080610163.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin siyasi çözüme doğru ilerlediğini ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T19:06+0300
2024-02-10T19:06+0300
israil- filistin çatışması
hüseyin emir abdullahiyan
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Abdullahiyan, başkent Beyrut'ta resmi temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.Görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyine yönelik 4 ayı aşkın süredir gerçekleştirdiği saldırılar ve diğer gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.Gazze Şeridi'nde meydana gelen gelişmelerin siyasi çözüme doğru ilerlediğini ancak Netanyahu'nun savaş istediğini belirten Abdullahiyan, "İran ve Lübnan 2 ülke olarak savaşın bir çözüm olmadığına ve savaşın yayılmaması gerektiğine vurgu yaptık" dedi.İsrail ve onu destekleyen ABD yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik 4 aydır yürüttüğü soykırımda herhangi somut bir başarı elde edemediğini savunan Abdullahiyan, ABD'nin bölge politikası hakkında şunları söyledi:Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de ülkesinin hiçbir zaman savaş istemediğini aksine istikrar ve güvenlik arayışı içerisinde olduğunu yineledi.'Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor'Abdullahiyan, Beyrut'taki ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de bir araya geldi.Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada Abdullahiyan'ın Mikati'ye, "Bugün Gazze'deki gelişmeler siyasi çözüme doğru ilerliyor. Ancak Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor" dediği aktarıldı.Lübnan Başbakanı Mikati de "Biz bölgede barış ve istikrarın peşindeyiz. Bölgede topyekûn bir savaş ihtimalinin bertaraf edilebilmesi için Gazze'ye yönelik savaşın durdurulması için ilaveten gayretlerin sarf edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.Daha sonra İran'ın Beyrut Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a topyekûn bir saldırı başlatması, Netanyahu'nun sonu ve bölgedeki mevcut durumun sonunu belirleyecektir" ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile de bir araya geldi.
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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor

19:06 10.02.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARYİran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / TIMOTHY A. CLARY
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Gazze Şeridi'ndeki gelişmelerin siyasi çözüme doğru ilerlediğini ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'kendisini kurtarmak için savaşı tercih ettiğini' belirtti.
Abdullahiyan, başkent Beyrut'ta resmi temasları kapsamında Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile bir araya geldi.
Görüşmeden sonra ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Lübnan'ın güneyine yönelik 4 ayı aşkın süredir gerçekleştirdiği saldırılar ve diğer gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Gazze Şeridi'nde meydana gelen gelişmelerin siyasi çözüme doğru ilerlediğini ancak Netanyahu'nun savaş istediğini belirten Abdullahiyan, "İran ve Lübnan 2 ülke olarak savaşın bir çözüm olmadığına ve savaşın yayılmaması gerektiğine vurgu yaptık" dedi.
İsrail ve onu destekleyen ABD yönetiminin Gazze Şeridi'ne yönelik 4 aydır yürüttüğü soykırımda herhangi somut bir başarı elde edemediğini savunan Abdullahiyan, ABD'nin bölge politikası hakkında şunları söyledi:
ABD bu konuda iki politika yürütüyor. Bir yardan İsrail'e askeri yardımlarını sürdürüp Gazze'deki soykırıma ortak oluyor. Diğer politikası ise siyasi çözüme yönelik başlattığı diyalog. Açık bir şekilde belirtmek istiyoruz; eğer ABD bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa, Gazze ve Batı Şeria'da gerçekleşen katliamı durdurmalıdır.
Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de ülkesinin hiçbir zaman savaş istemediğini aksine istikrar ve güvenlik arayışı içerisinde olduğunu yineledi.

'Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor'

Abdullahiyan, Beyrut'taki ziyareti kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile de bir araya geldi.
Görüşme sonrası yapılan yazılı açıklamada Abdullahiyan'ın Mikati'ye, "Bugün Gazze'deki gelişmeler siyasi çözüme doğru ilerliyor. Ancak Netanyahu kendisini kurtarmak için çözüm yolunu savaşta buluyor" dediği aktarıldı.
Lübnan Başbakanı Mikati de "Biz bölgede barış ve istikrarın peşindeyiz. Bölgede topyekûn bir savaş ihtimalinin bertaraf edilebilmesi için Gazze'ye yönelik savaşın durdurulması için ilaveten gayretlerin sarf edilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Daha sonra İran'ın Beyrut Büyükelçiliğinde basın toplantısı düzenleyen Abdullahiyan, "Siyonist rejimin Lübnan'a topyekûn bir saldırı başlatması, Netanyahu'nun sonu ve bölgedeki mevcut durumun sonunu belirleyecektir" ifadelerini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ile de bir araya geldi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
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