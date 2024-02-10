https://sputniknews.com.tr/20240210/almanyadan-israile-uyari-insani-felaket-olur-1080604532.html

Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'

Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının 'insani felaket' olacağı... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T16:05+0300

2024-02-10T16:05+0300

2024-02-10T16:05+0300

israil- filistin çatışması

almanya

annalena baerbock

israil

israil-filistin

filistin

israil-filistin sorunu

gazze

gazze şeridi

refah

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077203518_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8f04981372223601b873aed559917bc2.jpg

Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.1.3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar" ifadesini kullandı.Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli" değerlendirmesinde bulundu.Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-israilin-refaha-yonelik-askeri-operasyonu-bir-felaket-olur-1080555862.html

almanya

israil

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

almanya, annalena baerbock, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah