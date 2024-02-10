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CHP'de oda krizi: Şükran Kütükçü kendini odaya kitledi
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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/almanyadan-israile-uyari-insani-felaket-olur-1080604532.html
Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'
Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının 'insani felaket' olacağı... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T16:05+0300
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israil- filistin çatışması
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israil-filistin sorunu
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Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.1.3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar" ifadesini kullandı.Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli" değerlendirmesinde bulundu.Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-israilin-refaha-yonelik-askeri-operasyonu-bir-felaket-olur-1080555862.html
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Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'

16:05 10.02.2024
© AFP 2023 / KAREN MINASYANAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / KAREN MINASYAN
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının 'insani felaket' olacağı uyarısında bulundu.
Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.
1.3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar" ifadesini kullandı.
Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2024
İsrail- Filistin çatışması
ABD: İsrail'in Refah'a yönelik askeri operasyonu bir felaket olur
8 Şubat, 22:21
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