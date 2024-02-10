https://sputniknews.com.tr/20240210/almanyadan-israile-uyari-insani-felaket-olur-1080604532.html
Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'
Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının 'insani felaket' olacağı... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T16:05+0300
2024-02-10T16:05+0300
2024-02-10T16:05+0300
israil- filistin çatışması
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israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
refah
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Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.1.3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar" ifadesini kullandı.Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli" değerlendirmesinde bulundu.Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20240208/abd-israilin-refaha-yonelik-askeri-operasyonu-bir-felaket-olur-1080555862.html
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almanya, annalena baerbock, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah
almanya, annalena baerbock, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah
Almanya'dan İsrail'e uyarı: 'İnsani felaket olur'
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kentine yönelik olası kara saldırısının 'insani felaket' olacağı uyarısında bulundu.
Baerbock, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde durumun inanılmaz olduğunu belirtti.
1.3 milyon insanın çok dar bir alanda çatışmalardan korunmaya çalıştığına işaret eden Baerbock, "İsrail ordusunun Refah'a saldırması, anons edilmiş bir insani felaket olur. Gazze'deki insanlar buhar olamazlar" ifadesini kullandı.
Baerbock, İsrail'in Hamas'a karşı kendisini savunması gerektiğini belirterek, "Ancak bunu yaparken sivil halkın acılarını mümkün olduğu kadar hafifletmeli" değerlendirmesinde bulundu.
Çatışmalara insani ara verilmesini isteyen Baerbock, görüşmeler yapmak için gelecek hafta İsrail'e gideceğini kaydetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada Mısır sınırında yer alan ve İsrail'in saldırılarından kaçan yüz binlerce kişinin sığındığı Refah kentine kara saldırısı başlatacaklarının sinyalini vermişti.