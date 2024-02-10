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İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre kentte dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. Araştrımaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.Araştırmada şu bilgiler verildi:Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı (1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması)Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti. (2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması)Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3 bin 899 lira arttı. Makarna yıllık bazda yüzde 52,83 oranında arttıTemel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-yasam-maliyeti-yuzde-112-artti-27-bin-tlyi-asti-1066589371.html
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istanbul planlama ajansı (ipa), ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yaşam
istanbul planlama ajansı (ipa), ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yaşam

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?

16:50 10.02.2024 (güncellendi: 16:56 10.02.2024)
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İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre kentte dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı.
Araştrımaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada şu bilgiler verildi:
İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93, bir önceki yıla göre ise yüzde 80,29 artış gösterdi.
İstanbul'da dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu.
Kuru fasulye fiyatları sadece bir aydayüzde 11,72, yılda yüzde 94,26 arttı.
Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı (1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması)

YIL

AY

AYLIK DEĞİŞİM ORANI

2023

Ocak

%6,64

2023

Şubat

%3,86

2023

Mart

%4,01

2023

Nisan

%3,10

2023

Mayıs

%2,24

2023

Haziran

%5,59

2023

Temmuz

%9,75

2023

Ağustos

%9,69

2023

Eylül

%4,62

2023

Ekim

%3,13

2023

Kasım

%3,35

2023

Aralık

%3,51

2024

Ocak

%7,93

Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti. (2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması)

YIL

AY

YILLIK DEĞİŞİM ORANI

2023

Ocak

%102,82

2023

Şubat

%98,97

2023

Mart

%86,14

2023

Nisan

%77,05

2023

Mayıs

%67,95

2023

Haziran

%63,86

2023

Temmuz

%73,24

2023

Ağustos

%80,59

2023

Eylül

%79,42

2023

Ekim

%76,69

2023

Kasım

%78,48

2023

Aralık

%78,13

2024

Ocak

%80,29

Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3 bin 899 lira arttı.

YIL

AY

Yaşam Maliyeti

2023

Ocak

29.429 TL

2023

Şubat

30.563 TL

2023

Mart

31.788 TL

2023

Nisan

32.772 TL

2023

Mayıs

33.507 TL

2023

Haziran

35.380 TL

2023

Temmuz

38.828 TL

2023

Ağustos

42.593 TL

2023

Eylül

44.561 TL

2023

Ekim

45.956 TL

2023

Kasım

47.493 TL

2023

Aralık

49.159 TL

2024

Ocak

53.058 TL

Makarna yıllık bazda yüzde 52,83 oranında arttı

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.

Ürün

Yıllık Değişim

Aylık Değişim

Pirinç

58,94%

6,22%

Bulgur

55,74%

1,36%

Makarna

52,83%

11,51%

Şehriye

49,31%

10,68%

Tavuk eti

86,85%

2,22%

Süt

58,66%

9,54%

Ayçiçek Yağı

70,85%

5,92%

Domates

75,11%

3,94%

Kuru Fasulye

94,26%

11,72%

Mercimek

85,88%

11,36%

Toz Şeker

28,27%

1,45%

Çay

89,06%

-0,84%

Maden Suyu

51,74%

5,58%

Eşofman (Erkek)

22,75%

4,90%

Mont (Kadın)

43,27%

8,60%

Tişört (Çocuk)

65,61%

39,90%

Tuvalet Kağıdı

61,17%

4,59%

Bebek Bezi

82,38%

1,95%

Kolonya

48,22%

-3,12%

Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
EKONOMİ
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı
5 Şubat 2023, 12:14
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