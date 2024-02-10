https://sputniknews.com.tr/20240210/ipa-acikladi-istanbulda-yasamanin-maliyeti-ne-kadar-1080605640.html
İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre kentte dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T16:50+0300
2024-02-10T16:50+0300
2024-02-10T16:56+0300
türkiye
istanbul planlama ajansı (ipa)
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yaşam
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. Araştrımaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.Araştırmada şu bilgiler verildi:Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı (1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması)Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti. (2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması)Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3 bin 899 lira arttı. Makarna yıllık bazda yüzde 52,83 oranında arttıTemel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-yasam-maliyeti-yuzde-112-artti-27-bin-tlyi-asti-1066589371.html
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istanbul planlama ajansı (ipa), ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yaşam
istanbul planlama ajansı (ipa), ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yaşam
İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?
16:50 10.02.2024 (güncellendi: 16:56 10.02.2024)
İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre kentte dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı.
Araştrımaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.
Araştırmada şu bilgiler verildi:
İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93, bir önceki yıla göre ise yüzde 80,29 artış gösterdi.
İstanbul'da dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu.
Kuru fasulye fiyatları sadece bir aydayüzde 11,72, yılda yüzde 94,26 arttı.
Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı (1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması)
YIL
AY
AYLIK DEĞİŞİM ORANI
2023
Ocak
%6,64
2023
Şubat
%3,86
2023
Mart
%4,01
2023
Nisan
%3,10
2023
Mayıs
%2,24
2023
Haziran
%5,59
2023
Temmuz
%9,75
2023
Ağustos
%9,69
2023
Eylül
%4,62
2023
Ekim
%3,13
2023
Kasım
%3,35
2023
Aralık
%3,51
2024
Ocak
%7,93
Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti. (2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması)
YIL
AY
YILLIK DEĞİŞİM ORANI
2023
Ocak
%102,82
2023
Şubat
%98,97
2023
Mart
%86,14
2023
Nisan
%77,05
2023
Mayıs
%67,95
2023
Haziran
%63,86
2023
Temmuz
%73,24
2023
Ağustos
%80,59
2023
Eylül
%79,42
2023
Ekim
%76,69
2023
Kasım
%78,48
2023
Aralık
%78,13
2024
Ocak
%80,29
Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3 bin 899 lira arttı.
YIL
AY
Yaşam Maliyeti
2023
Ocak
29.429 TL
2023
Şubat
30.563 TL
2023
Mart
31.788 TL
2023
Nisan
32.772 TL
2023
Mayıs
33.507 TL
2023
Haziran
35.380 TL
2023
Temmuz
38.828 TL
2023
Ağustos
42.593 TL
2023
Eylül
44.561 TL
2023
Ekim
45.956 TL
2023
Kasım
47.493 TL
2023
Aralık
49.159 TL
2024
Ocak
53.058 TL
Makarna yıllık bazda yüzde 52,83 oranında arttı
Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.
Ürün
Yıllık Değişim
Aylık Değişim
Pirinç
58,94%
6,22%
Bulgur
55,74%
1,36%
Makarna
52,83%
11,51%
Şehriye
49,31%
10,68%
Tavuk eti
86,85%
2,22%
Süt
58,66%
9,54%
Ayçiçek Yağı
70,85%
5,92%
Domates
75,11%
3,94%
Kuru Fasulye
94,26%
11,72%
Mercimek
85,88%
11,36%
Toz Şeker
28,27%
1,45%
Çay
89,06%
-0,84%
Maden Suyu
51,74%
5,58%
Eşofman (Erkek)
22,75%
4,90%
Mont (Kadın)
43,27%
8,60%
Tişört (Çocuk)
65,61%
39,90%
Tuvalet Kağıdı
61,17%
4,59%
Bebek Bezi
82,38%
1,95%
Kolonya
48,22%
-3,12%