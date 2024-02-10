https://sputniknews.com.tr/20240210/ipa-acikladi-istanbulda-yasamanin-maliyeti-ne-kadar-1080605640.html

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?

İPA açıkladı: İstanbul'da yaşamanın maliyeti ne kadar?

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre kentte dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti bir ayda 3 bin 899 liraartarak 53 bin 58 lira oldu. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T16:50+0300

2024-02-10T16:50+0300

2024-02-10T16:56+0300

türkiye

istanbul planlama ajansı (ipa)

ibb

ibb meclisi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yaşam

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İPA’nın Ocak ayına ilişkin ‘İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması’ yayınlandı. Araştrımaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80,29 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53.058 lira olarak hesaplandı.Araştırmada şu bilgiler verildi:Araştırmaya göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 7,93 arttı (1: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı aylık karşılaştırılması)Bir önceki yılın Ocak ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 80,29 olarak gerçekleşti. (2: İstanbul’da yaşam maliyeti değişim oranı yıllık karşılaştırılması)Ocak ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 53 bin 58 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçen aya göre 3 bin 899 lira arttı. Makarna yıllık bazda yüzde 52,83 oranında arttıTemel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Ocak ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 52,83 artış oranı ile makarna fiyatlarında yaşandığı görüldü.

https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-yasam-maliyeti-yuzde-112-artti-27-bin-tlyi-asti-1066589371.html

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istanbul planlama ajansı (ipa), ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yaşam