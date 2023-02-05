Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230205/istanbulda-yasam-maliyeti-yuzde-112-artti-27-bin-tlyi-asti-1066589371.html
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı
İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan 'İstanbul'da yaşam maliyeti' verilerini paylaştı. "İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık... 05.02.2023, Sputnik Türkiye
2023-02-05T12:14+0300
2023-02-05T12:25+0300
istanbul
ekonomi
ekrem imamoğlu
maliyet
türkiye istatistik kurumu (tüik)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_0:12:760:440_1920x0_80_0_0_a2bb2f24c7e80a8a0f7a991020272e87.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ekonomi politikalarını eleştirirken, vatandaşların enflasyon yükünün sıkıntısını çektiğini anlattı.İmamoğlu, Şişli Belediyesi'nce 'Şişli Sofrası' başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.İstanbul Planlama Ajansı'nca hazırlanan 'İstanbul'da yaşam maliyeti' verilerini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230122/istanbulda-ekmege-zam-gelecek-mi-1066036915.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/03/1065318403_80:0:680:450_1920x0_80_0_0_dfc9c951bd5cba8c5d81c50d23130a43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ekrem imamoğlu, maliyet, türkiye istatistik kurumu (tüik)
istanbul, ekrem imamoğlu, maliyet, türkiye istatistik kurumu (tüik)

İstanbul'da yaşam maliyeti yüzde 112 arttı, 27 bin TL'yi aştı

12:14 05.02.2023 (güncellendi: 12:25 05.02.2023)
© AAPazar alışverişi
Pazar alışverişi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2023
© AA
Abone olTelegram
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan 'İstanbul'da yaşam maliyeti' verilerini paylaştı. "İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar yüzde 112 arttı" diyen İmamoğlu, "Yine 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 lira" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ekonomi politikalarını eleştirirken, vatandaşların enflasyon yükünün sıkıntısını çektiğini anlattı.
İmamoğlu, Şişli Belediyesi'nce 'Şişli Sofrası' başlığıyla hayata geçirilen sosyal yardım programının Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında konuştu.
İstanbul Planlama Ajansı'nca hazırlanan 'İstanbul'da yaşam maliyeti' verilerini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:
"İstanbul'da yaşam maliyeti 2021 Aralık ayından 2022 Aralık ayına kadar olan süreçte İstanbul'da yaptığımız araştırmada yüzde 112'yi aşan bir oranda ne yazık ki arttı. Yine 2022 Aralık ayında İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti tam 27 bin 596 lira. Yani neredeyse dört kişinin yaşadığı bir ailede dördü de en az asgari ücretle çalışmalı ki bunun üzerine çıkabilsin ki, böyle bir aile demografisi ülkemizde yok. İstanbul barometresine göre İstanbulluların yüzde 61'i son 3 ay içerisinde 'Geçinebilecek kadar para kazanamıyorum.' diyor, yüzde 61'i geçinemediğini söylüyor. TÜİK verilerine göre, 2021 Ekim-2022 Ekim arasında gıda enflasyonu tam yüzde 27'den yüzde 99'a çıktı, bu TÜİK'in verileri. İTO verilerine göre ise İstanbul'da gıda enflasyonu yüzde 21'den tam yüzde 115'e çıktı. Bunlar aslında yaşamı derinden etkileyen gerçek veriler."
ekmek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2023
EKONOMİ
İstanbul Fırıncılar Odası: Ekmeğe zam konusu şubatta görüşülecek
22 Ocak, 12:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала