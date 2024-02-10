https://sputniknews.com.tr/20240210/gurcistan-istatistik-servisi-acikladi-turkiye-zirvede-1080597129.html
Gürcistan İstatistik Servisi açıkladı: 'Türkiye zirvede'
Gürcistan İstatistik Servisi açıkladı: 'Türkiye zirvede'
Gürcistan İstatistik Servisi vatandaşlarının 2023 yılında yurt dışındaki harcamalarına ilişkin rapor yayımladı. Yayımlanan raporda Gürcistan'dan yurt dışına... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T13:15+0300
2024-02-10T13:15+0300
2024-02-10T13:16+0300
dünya
gürcistan
türkiye
rusya
ermenistan
azerbaycan
avrupa birliği
turist
harcama
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Gürcistan İstatistik Servisi verilerine göre, Gürcistan vatandaşları 2023 yılında yurt dışında 750 milyon dolar harcadı. Bu miktar 2022 yılındaki verilere kıyasla yüzde 11.5 daha fazla.Gürcistan'dan seyahat eden her bir kişi ziyaret başına ortalama 350 dolar harcadı. Bu miktarın 2022 yılına kıyasla yüzde 15.9 daha az olduğu saptandı.Gürcistan vatandaşları en çok alışveriş, yemek ve konaklama için ödeme yaptı.2023 yılında Gürcistan vatandaşları yurt dışına ortalama 2.8 ziyaret gerçekleştirmiştir ve bu sayı 2022 yılına göre yüzde 31.6 daha fazladır.Yurt dışı ziyaretlerin çoğunluğu (yüzde 46.5) 31-50 yaş aralığındaki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.Toplam turist ziyareti sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 43.9'luk bir artışla 1.4 milyon oldu. Gürcistan vatandaşları ağırlıklı olarak Türkiye (yüzde 43.3), Ermenistan (yüzde 15), Rusya (yüzde 12.5), Azerbaycan (yüzde 1.9) ve AB ülkelerini (yüzde 14.5) ziyaret etmiştir.Gürcistan vatandaşları yurt dışına daha çok alışveriş yapmak, arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret etmek için seyahat etti.Gürcistan vatandaşları 2023 yılında ortalama 6.5 gece yurt dışına seyahat etti. Bu ortalama 2022 yılına kıyasla yüzde 7.1 daha fazla oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/rakamlarla-turkiyenin-turizm-sektoru-1080546025.html
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gürcistan, türkiye, rusya, ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, turist, harcama
gürcistan, türkiye, rusya, ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, turist, harcama
Gürcistan İstatistik Servisi açıkladı: 'Türkiye zirvede'
13:15 10.02.2024 (güncellendi: 13:16 10.02.2024)
Gürcistan İstatistik Servisi vatandaşlarının 2023 yılında yurt dışındaki harcamalarına ilişkin rapor yayımladı. Yayımlanan raporda Gürcistan'dan yurt dışına seyahat eden vatandaşların en çok Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Gürcistan İstatistik Servisi verilerine göre, Gürcistan vatandaşları 2023 yılında yurt dışında 750 milyon dolar harcadı. Bu miktar 2022 yılındaki verilere kıyasla yüzde 11.5 daha fazla.
Gürcistan'dan seyahat eden her bir kişi ziyaret başına ortalama 350 dolar harcadı. Bu miktarın 2022 yılına kıyasla yüzde 15.9 daha az olduğu saptandı.
Gürcistan vatandaşları en çok alışveriş, yemek ve konaklama için ödeme yaptı.
2023'te Gürcistan vatandaşlarının yurt dışındaki harcamaları
Harcamanın türü
Harcamalar (Milyon Dolar)
Toplam harcama içindeki pay
Ziyaret başına maliyet (Dolar)
Alışveriş
322.2
% 41.9
143.3
Yeme-içme
189.4
% 24.6
84.1
Konaklama
128.3
% 16.7
57
Yerel taşımacılık
71.6
% 9.3
32
Eğlence
34.3
% 4.5
15
Diğer
23.3
% 3
10.1
2023 yılında Gürcistan vatandaşları yurt dışına ortalama 2.8 ziyaret gerçekleştirmiştir ve bu sayı 2022 yılına göre yüzde 31.6 daha fazladır.
Yurt dışı ziyaretlerin çoğunluğu (yüzde 46.5) 31-50 yaş aralığındaki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.
Toplam turist ziyareti sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 43.9'luk bir artışla 1.4 milyon oldu. Gürcistan vatandaşları ağırlıklı olarak Türkiye (yüzde 43.3), Ermenistan (yüzde 15), Rusya (yüzde 12.5), Azerbaycan (yüzde 1.9) ve AB ülkelerini (yüzde 14.5) ziyaret etmiştir.
Gürcistan vatandaşları yurt dışına daha çok alışveriş yapmak, arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret etmek için seyahat etti.
Gürcistan vatandaşlarının 2023 yılında yurt dışına seyahat etme amaçları
Seyahat Amacı
Turist sayısı (Bin)
Toplam turist sayısı içindeki payı
Alışveriş
796.3
% 35.4
Ziyaret
726.3
% 32.3
Tatil ve eğlence
316.7
% 14.1
İş
280.8
% 12.5
Sağlık
65.1
% 2.9
Diğer
61.6
% 2.6
Gürcistan vatandaşları 2023 yılında ortalama 6.5 gece yurt dışına seyahat etti. Bu ortalama 2022 yılına kıyasla yüzde 7.1 daha fazla oldu.