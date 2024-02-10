https://sputniknews.com.tr/20240210/gurcistan-istatistik-servisi-acikladi-turkiye-zirvede-1080597129.html

Gürcistan İstatistik Servisi açıkladı: 'Türkiye zirvede'

Gürcistan İstatistik Servisi açıkladı: 'Türkiye zirvede'

Gürcistan İstatistik Servisi vatandaşlarının 2023 yılında yurt dışındaki harcamalarına ilişkin rapor yayımladı. Yayımlanan raporda Gürcistan'dan yurt dışına... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T13:15+0300

2024-02-10T13:15+0300

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Gürcistan İstatistik Servisi verilerine göre, Gürcistan vatandaşları 2023 yılında yurt dışında 750 milyon dolar harcadı. Bu miktar 2022 yılındaki verilere kıyasla yüzde 11.5 daha fazla.Gürcistan'dan seyahat eden her bir kişi ziyaret başına ortalama 350 dolar harcadı. Bu miktarın 2022 yılına kıyasla yüzde 15.9 daha az olduğu saptandı.Gürcistan vatandaşları en çok alışveriş, yemek ve konaklama için ödeme yaptı.2023 yılında Gürcistan vatandaşları yurt dışına ortalama 2.8 ziyaret gerçekleştirmiştir ve bu sayı 2022 yılına göre yüzde 31.6 daha fazladır.Yurt dışı ziyaretlerin çoğunluğu (yüzde 46.5) 31-50 yaş aralığındaki vatandaşlar tarafından gerçekleştirildi.Toplam turist ziyareti sayısı 2022'ye kıyasla yüzde 43.9'luk bir artışla 1.4 milyon oldu. Gürcistan vatandaşları ağırlıklı olarak Türkiye (yüzde 43.3), Ermenistan (yüzde 15), Rusya (yüzde 12.5), Azerbaycan (yüzde 1.9) ve AB ülkelerini (yüzde 14.5) ziyaret etmiştir.Gürcistan vatandaşları yurt dışına daha çok alışveriş yapmak, arkadaşlarını ve akrabalarını ziyaret etmek için seyahat etti.Gürcistan vatandaşları 2023 yılında ortalama 6.5 gece yurt dışına seyahat etti. Bu ortalama 2022 yılına kıyasla yüzde 7.1 daha fazla oldu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/rakamlarla-turkiyenin-turizm-sektoru-1080546025.html

gürcistan

rusya

ermenistan

azerbaycan

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gürcistan, türkiye, rusya, ermenistan, azerbaycan, avrupa birliği, turist, harcama