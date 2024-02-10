https://sputniknews.com.tr/20240210/gezeravci-yegenime-yildizlari-getiremesem-de-turk-bilim-insanlarina-deney-arastirmalari-getirdim-1080608666.html

Gezeravcı: Yeğenime yıldızları getiremesem de Türk bilim insanlarına deney araştırmaları getirdim

Gezeravcı: Yeğenime yıldızları getiremesem de Türk bilim insanlarına deney araştırmaları getirdim

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzaydan yeğeni Karan’a 'yıldız' getiremediğini ancak 13 bilimsel deney örneğini dünyaya ulaştırdığını ifade etti. 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T17:22+0300

2024-02-10T17:22+0300

2024-02-10T17:22+0300

türkiye

alper gezeravcı

uzay

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türk bilim insanları

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından alınan bilgiye göre, Gezeravcı, yaklaşık 48 saat süren Dünya’ya dönüş yolculuğunun ardından, kendisini karşılamaya gelen ailesiyle ABD'nin Houston şehrinde buluştu. Gezeravcı anne ve babasıyla hasret giderirken, yeğeni Karan ile de sohbet etti.Gezeravcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeğenim Karan benden uzaydan yıldız getirmemi istemişti. Bu sefer yıldız getirmek nasip olmadı ama yanımda birbirinden değerli hocalarımızın hazırladığı 13 deneyin örneklerini getirdim. Eminim bu çalışmalar ülkemin geleceğini bir yıldız gibi parlatacak." değerlendirmesinde bulundu.Karan 'Kanka' dediği amcasından yıldız istemiştiGezeravcı'nın ailesi fırlatma için geldikleri ABD'de değerlendirmede bulunmuştu.Gelinleri Hilal Gezeravcı, oğlu Karan ile amcası arasında müthiş bir gönül bağı olduğunu belirterek, şunları söylemişti:

https://sputniknews.com.tr/20240210/gezeravcinin-da-icinde-yer-aldigi-axiom-3-ax-3-ekibi-houstona-geldi-1080590772.html

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alper gezeravcı, uzay, bilim insanları, türk bilim insanları