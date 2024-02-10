https://sputniknews.com.tr/20240210/cin-gurcistan-ile-iliskilerimizi-guclendirmeye-haziriz-1080596257.html
Çin: Gürcistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye hazırız
Çin: Gürcistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye hazırız
Çin Başbakanı Li Çiang, Gürcü mevkidaşı Irakli Kobakhidze'ye gönderdiği mesajda Çin ve Gürcistan arasındaki işbirliğini derinleştirerek ikili ilişkilerin daha... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T12:18+0300
2024-02-10T12:18+0300
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bir kuşak, bir yol
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Gürcistan Parlamentosu 8 Şubat'ta İrakli Kobakhidze'ye, önerdiği hükümete ve "Bir Avrupa Devleti İnşa Etmek İçin" adlı hükümet programına güvenoyu verdi. Kobakhidze'nin Başbakan olarak atanmasına ilişkin kararname 9 Şubat'ta Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından imzalandı ve Kobakhidze resmen hükümetin başı oldu.Çin Başbakanı Çiang'ın Kobakhidze'ye gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:Kobakhidze sunduğu hükümet programında Gürcü yetkililerin Çin ile stratejik ortaklığı derinleştirmek için aktif tedbirler alacağını, zira bu işbirliğinin her iki ülkeye de önemli siyasi ve ekonomik faydalar sağlayabileceğini söylemişti.Çin ve Gürcistan 31 Temmuz 2023 tarihinde stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı ve bu belge siyasi, ekonomik, etnik ve kültürel ve uluslararası olmak üzere dört boyutu kapsıyordu.
https://sputniknews.com.tr/20240208/gurcistan-cumhurbaskani-kobakhidzeyi-basbakan-olarak-atayan-kararnameyi-imzaladi-1080558297.html
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irakli kobakhidze, gürcistan, çin, çin halk cumhuriyeti, çin başbakanı li çiang, kafkasya, bir kuşak, bir yol
irakli kobakhidze, gürcistan, çin, çin halk cumhuriyeti, çin başbakanı li çiang, kafkasya, bir kuşak, bir yol
Çin: Gürcistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye hazırız
Çin Başbakanı Li Çiang, Gürcü mevkidaşı Irakli Kobakhidze'ye gönderdiği mesajda Çin ve Gürcistan arasındaki işbirliğini derinleştirerek ikili ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını ifade etti.
Gürcistan Parlamentosu 8 Şubat'ta İrakli Kobakhidze'ye, önerdiği hükümete ve "Bir Avrupa Devleti İnşa Etmek İçin" adlı hükümet programına güvenoyu verdi. Kobakhidze'nin Başbakan olarak atanmasına ilişkin kararname 9 Şubat'ta Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından imzalandı ve Kobakhidze resmen hükümetin başı oldu.
Çin Başbakanı Çiang'ın Kobakhidze'ye gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:
Şu anda Çin-Gürcistan stratejik ortaklığı sağlıklı bir ivme kazanıyor ve karşılıklı siyasi güven güçleniyor, 'Bir Kuşak, Bir Yol' çerçevesindeki işbirliği istikrarlı bir şekilde gelişiyor ve uluslararası ilişkilerdeki koordinasyon daha da yakınlaşıyor. İkili ilişkilerin daha da gelişmesi için sizinle birlikte Çin ve Gürcistan arasındaki işbirliğini derinleştirmeye hazırım.
Kobakhidze sunduğu hükümet programında Gürcü yetkililerin Çin ile stratejik ortaklığı derinleştirmek için aktif tedbirler alacağını, zira bu işbirliğinin her iki ülkeye de önemli siyasi ve ekonomik faydalar sağlayabileceğini söylemişti.
Çin ve Gürcistan 31 Temmuz 2023 tarihinde stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı ve bu belge siyasi, ekonomik, etnik ve kültürel ve uluslararası olmak üzere dört boyutu kapsıyordu.