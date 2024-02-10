https://sputniknews.com.tr/20240210/cin-gurcistan-ile-iliskilerimizi-guclendirmeye-haziriz-1080596257.html

Çin: Gürcistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye hazırız

Çin: Gürcistan ile ilişkilerimizi güçlendirmeye hazırız

Çin Başbakanı Li Çiang, Gürcü mevkidaşı Irakli Kobakhidze'ye gönderdiği mesajda Çin ve Gürcistan arasındaki işbirliğini derinleştirerek ikili ilişkilerin daha... 10.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-10T12:18+0300

2024-02-10T12:18+0300

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dünya

irakli kobakhidze

gürcistan

çin

çin halk cumhuriyeti

çin başbakanı li çiang

kafkasya

bir kuşak, bir yol

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Gürcistan Parlamentosu 8 Şubat'ta İrakli Kobakhidze'ye, önerdiği hükümete ve "Bir Avrupa Devleti İnşa Etmek İçin" adlı hükümet programına güvenoyu verdi. Kobakhidze'nin Başbakan olarak atanmasına ilişkin kararname 9 Şubat'ta Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından imzalandı ve Kobakhidze resmen hükümetin başı oldu.Çin Başbakanı Çiang'ın Kobakhidze'ye gönderdiği kutlama mesajında şu ifadeler yer aldı:Kobakhidze sunduğu hükümet programında Gürcü yetkililerin Çin ile stratejik ortaklığı derinleştirmek için aktif tedbirler alacağını, zira bu işbirliğinin her iki ülkeye de önemli siyasi ve ekonomik faydalar sağlayabileceğini söylemişti.Çin ve Gürcistan 31 Temmuz 2023 tarihinde stratejik ortaklık kurulmasına ilişkin ortak bir bildiri yayımlamıştı ve bu belge siyasi, ekonomik, etnik ve kültürel ve uluslararası olmak üzere dört boyutu kapsıyordu.

https://sputniknews.com.tr/20240208/gurcistan-cumhurbaskani-kobakhidzeyi-basbakan-olarak-atayan-kararnameyi-imzaladi-1080558297.html

gürcistan

çin

çin halk cumhuriyeti

kafkasya

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irakli kobakhidze, gürcistan, çin, çin halk cumhuriyeti, çin başbakanı li çiang, kafkasya, bir kuşak, bir yol