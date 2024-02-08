https://sputniknews.com.tr/20240208/gurcistan-cumhurbaskani-kobakhidzeyi-basbakan-olarak-atayan-kararnameyi-imzaladi-1080558297.html

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kobakhidze'yi Başbakan olarak atayan kararnameyi imzaladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kobakhidze'yi Başbakan olarak atayan kararnameyi imzaladı

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Kobakhidze'yi Başbakan olarak atayan kararnameyi imzaladı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T23:58+0300

2024-02-08T23:58+0300

2024-02-08T23:58+0300

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gürcistan

gürcistan parlamentosu

irakli kobahidze

salome zurabişvili

başbakan

kafkasya

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Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin İrakli Kobakhidze'yi Başbakan olarak atayan kararnameyi imzaladığı bildirildi.Gürcistan Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gürcistan Cumhurbaşkanı doğal afetlerle mücadelede herhangi bir engelle karşılaşılmamasını, yasaların zamanında çıkarılmasını ve müdahalede bulunulmasını sağlamak üzere İrakli Kobakhidze'yi Başbakan olarak atayan bir kararname imzaladı" denildi.Kobakhidze ve hükümeti günü Gürcistan Parlamentosu'ndan güvenoyu almıştı.Parlamento ayrıca Kobakhidze tarafından sunulan bakanlar kurulunu ve 'Bir Avrupa Devleti İnşa Etmek İçin' hükümet programını desteklemişti.Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği olağanüstü oturumda konuşan 45 yaşındaki Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun sürdürülmesi için çaba sarf edeceğini dile getirmişti.İlk yurtdışı seyahati Brüksel'eGürcistan Parlamentosu tarafından Başbakan olarak atanan İrakli Kobakhidze, ilk yurtdışı ziyaretini 20-21 Şubat tarihlerinde Brüksel'e gerçekleştireceğini duyurmuştu.Kobakhidze yaptığı açıklamada, "20-21 Şubat tarihlerinde Brüksel'e bir ziyaret planlanmaktadır. Bu ziyaret hem Avrupa Birliği hem de NATO ile ilgilidir. Gündem şimdiden belirlenmiştir. Buna göre ilk ziyaret Brüksel'de gerçekleşecek" sözlerine yer vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240208/gurcistan-parlamentosundan-kobakhidze-baskanligindaki-yeni-hukumete-onay-1080555271.html

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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, salome zurabişvili, başbakan, kafkasya