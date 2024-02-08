https://sputniknews.com.tr/20240208/gurcistan-parlamentosundan-kobakhidze-baskanligindaki-yeni-hukumete-onay-1080555271.html

Gürcistan Parlamentosu'ndan Kobakhidze başkanlığındaki yeni hükümete onay

Gürcistan Parlamentosu'ndan Kobakhidze başkanlığındaki yeni hükümete onay

Gürcistan Parlamentosu Başbakan Kobakhidze başkanlığındaki yeni hükümeti onayladı. 08.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-08T22:10+0300

2024-02-08T22:10+0300

2024-02-08T22:48+0300

dünya

irakli kobakhidze

gürcistan

gürcistan parlamentosu

başbakan

hükümet

onay

salome zurabişvili

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Gürcistan Parlamentosu milletvekilleri, Başbakan İrakli Kobakhidze başkanlığındaki hükümetine ve hükümet programına duyulan güveni ifade eden bir kararı oy çokluğuyla destekledi.84 milletvekili Kobakhidze'nin adaylığı ve sunduğu kabine lehinde oy kullanırken 10 milletvekili aleyhte oy kullandı.Kobakhidze, atanmasına ilişkin kararnamenin Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından imzalanmasının ardından resmen Başbakan olacak.Yeni hükümete olan güveni ifade etmek için 150 oydan 76'sına ihtiyaç bulunuyordu.Parlamento ayrıca Kobakhidze tarafından sunulan bakanlar kurulunu ve 'Bir Avrupa Devleti İnşa Etmek İçin' hükümet programını destekledi.Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili'nin yönettiği olağanüstü oturumda konuşan 45 yaşındaki Kobakhidze, Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonun sürdürülmesi için çaba sarf edeceğini söyledi.Kobakhidze, dış politikada sınır komşularla ve stratejik ortak ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirtti. Ülkesinin toprak bütünlüğü sorunlarının çözülmesine öncelik vereceklerine dikkati çeken Kobakhidze, bu yönde aktif çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.İlk yurtdışı seyahati Brüksel'eGürcistan Parlamentosu tarafından Başbakan olarak atanan İrakli Kobakhidze, ilk yurtdışı ziyaretini 20-21 Şubat tarihlerinde Brüksel'e gerçekleştirecek.Kobakhidze yaptığı açıklamada, "20-21 Şubat tarihlerinde Brüksel'e bir ziyaret planlanmaktadır. Bu ziyaret hem Avrupa Birliği hem de NATO ile ilgilidir. Gündem şimdiden belirlenmiştir. Buna göre ilk ziyaret Brüksel'de gerçekleşecek" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240203/gurcistan-basbakan-adayi-kobakhidze-abhazya-ve-guney-osetyayi-bariscil-yollarla-geri-istedi-1080342203.html

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irakli kobakhidze, gürcistan, gürcistan parlamentosu, başbakan, hükümet, onay, salome zurabişvili