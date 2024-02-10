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Çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı: Tek gülün fiyatı 150 lira
Çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı: Tek gülün fiyatı 150 lira
Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Tek gülün fiyatının 150 liraya çıkabileceği belirtiliyor. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T12:34+0300
2024-02-10T12:34+0300
yaşam
sevgililer günü
14 şubat sevgililer günü
ankara çiçekçiler esnaf odası
gül
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Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, bu yıl da en çok ilgiyi kırmızı güllerin görmesi bekleniyor.Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.Sektörün, sevgililerin çiçeksiz kalmaması için üreticisinden satıcısına kadar hazırlığa başladığını söyleyen Çimen, bu güne özel ülke içinde 40 TIR çiçeğin sevkiyatının yapıldığını belirtti.Çimen, bu dönemde, başta gül olmak üzere özellikle orkide, karanfil ve kazablankanın tercih edildiğini dile getirerek, "Tabii biz çiçeği sadece bir gün değil, her gün satmak istiyoruz. Bir eve her gün çiçek giderse mutluluk verir" dedi.'Fiyat artışı olmayacak'Sevgililer Günü'nde sevginin simgesi olan güle talebin arttığını ifade eden Çimen, "Sevgililer Günü'nde her zaman gül tercih ediliyor. Bunun da anlamı sevgi, aşk. Özellikle kırmızı gül, o güne mahsus yoğun ilgi görüyor. Gülün diğer renklerine de talep var. Mesela pembe gül, 'gönlüm sende', sarı gül 'sıcak sevgi' anlamına geliyor" diye konuştu.Çiçek fiyatlarının makul olduğunu belirten Çimen, "Dükkanlarda 50 liradan 300 liraya kadar çiçek bulunabiliyor. Aralık 2023'te tek gülün fiyatı kalitesine göre 70 ila 150 lira arasındaydı. Sevgililer Günü'nde herhangi bir fiyat artışı olmayacak, esnaf aynı fiyattan gül satacak. Tüketici de bütçesine uygun olanı bulabilecek" dedi.Çimen, Sevgililer Günü'nde en uygun fiyatlı hediyenin çiçek olacağını söyledi. 'Çiçeği çiçekçiden alın'İnternet üzerinden yapılan çiçek satışlarına değinen Çimen, şunları kaydetti:
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sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü, ankara çiçekçiler esnaf odası , gül, gül, çiçek, çiçek
sevgililer günü, 14 şubat sevgililer günü, ankara çiçekçiler esnaf odası , gül, gül, çiçek, çiçek

Çiçekçilerde Sevgililer Günü hazırlığı: Tek gülün fiyatı 150 lira

12:34 10.02.2024
© AASevgililer Günü - çiçek - çiçekçi
Sevgililer Günü - çiçek - çiçekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AA
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Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Tek gülün fiyatının 150 liraya çıkabileceği belirtiliyor.
Çiçekçi esnafı, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını yoğunlaştırırken, bu yıl da en çok ilgiyi kırmızı güllerin görmesi bekleniyor.
Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, AA muhabirine, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi yaptıkları hazırlıklara ilişkin bilgi verdi.
Sektörün, sevgililerin çiçeksiz kalmaması için üreticisinden satıcısına kadar hazırlığa başladığını söyleyen Çimen, bu güne özel ülke içinde 40 TIR çiçeğin sevkiyatının yapıldığını belirtti.
Çimen, bu dönemde, başta gül olmak üzere özellikle orkide, karanfil ve kazablankanın tercih edildiğini dile getirerek, "Tabii biz çiçeği sadece bir gün değil, her gün satmak istiyoruz. Bir eve her gün çiçek giderse mutluluk verir" dedi.

'Fiyat artışı olmayacak'

Sevgililer Günü'nde sevginin simgesi olan güle talebin arttığını ifade eden Çimen, "Sevgililer Günü'nde her zaman gül tercih ediliyor. Bunun da anlamı sevgi, aşk. Özellikle kırmızı gül, o güne mahsus yoğun ilgi görüyor. Gülün diğer renklerine de talep var. Mesela pembe gül, 'gönlüm sende', sarı gül 'sıcak sevgi' anlamına geliyor" diye konuştu.
Çiçek fiyatlarının makul olduğunu belirten Çimen, "Dükkanlarda 50 liradan 300 liraya kadar çiçek bulunabiliyor. Aralık 2023'te tek gülün fiyatı kalitesine göre 70 ila 150 lira arasındaydı. Sevgililer Günü'nde herhangi bir fiyat artışı olmayacak, esnaf aynı fiyattan gül satacak. Tüketici de bütçesine uygun olanı bulabilecek" dedi.
Çimen, Sevgililer Günü'nde en uygun fiyatlı hediyenin çiçek olacağını söyledi.

'Çiçeği çiçekçiden alın'

İnternet üzerinden yapılan çiçek satışlarına değinen Çimen, şunları kaydetti:
"Tazelik, dayanıklılık ve uygun fiyat açısından çiçek çiçekçiden alınmalı. Özel günlerde internet üzerinden yapılan siparişlere ilişkin çok şikayet alıyoruz. Özellikle internetten verilen siparişlerde ürün istenilen saatte adrese ulaşamayabiliyor. Bu durumda mağduriyet yaşanıyor ancak esnaf ürünü istenilen saatte ve kalitede adresine ulaştırıyor."
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