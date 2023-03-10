https://sputniknews.com.tr/20230310/nasa-2046-sevgililer-gunu-icin-plan-yapmayin-1068066911.html
NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın
NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın
NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde bir asteroitin 2046 Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği uyarısı yaptı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T07:32+0300
2023-03-10T07:32+0300
2023-03-10T07:33+0300
yaşam
abd
abd
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
asteroid
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat’ta '560’ta bir' çarpma ihtimali olduğu ancak nereye düşeceğinin bilinmediği açıklandı. Öngörülen etki bölgelerinin, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve batıdan ABD’nin doğu kıyısına kadar uzandığı belirtilirken, çarpması olası yerler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC de sayıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), asteroid
abd, abd, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), asteroid
NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın
07:32 10.03.2023 (güncellendi: 07:33 10.03.2023) Abone ol
NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde bir asteroitin 2046 Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği uyarısı yaptı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat’ta '560’ta bir' çarpma ihtimali olduğu ancak nereye düşeceğinin bilinmediği açıklandı.
Öngörülen etki bölgelerinin, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve batıdan ABD’nin doğu kıyısına kadar uzandığı belirtilirken, çarpması olası yerler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC de sayıldı.