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https://sputniknews.com.tr/20230310/nasa-2046-sevgililer-gunu-icin-plan-yapmayin-1068066911.html
NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın
NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın
NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde bir asteroitin 2046 Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği uyarısı yaptı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T07:32+0300
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yaşam
abd
abd
nasa
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
asteroid
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat’ta '560’ta bir' çarpma ihtimali olduğu ancak nereye düşeceğinin bilinmediği açıklandı. Öngörülen etki bölgelerinin, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve batıdan ABD’nin doğu kıyısına kadar uzandığı belirtilirken, çarpması olası yerler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC de sayıldı.
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abd, abd, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), asteroid

NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın

07:32 10.03.2023 (güncellendi: 07:33 10.03.2023)
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da SilvaEn hızlı dönen asteroit 2021 PH27
En hızlı dönen asteroit 2021 PH27 - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Fotoğraf : CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva
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NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde bir asteroitin 2046 Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği uyarısı yaptı.
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat’ta '560’ta bir' çarpma ihtimali olduğu ancak nereye düşeceğinin bilinmediği açıklandı.
Öngörülen etki bölgelerinin, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve batıdan ABD’nin doğu kıyısına kadar uzandığı belirtilirken, çarpması olası yerler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC de sayıldı.
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