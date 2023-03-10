https://sputniknews.com.tr/20230310/nasa-2046-sevgililer-gunu-icin-plan-yapmayin-1068066911.html

NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın

NASA uyardı: 2046 yılında Sevgililer Günü için plan yapmayın

NASA, Pisa Kulesi büyüklüğünde bir asteroitin 2046 Sevgililer Günü’nde Dünya’ya çarpabileceği uyarısı yaptı. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

asteroid

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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2023 DW' adlı asteroitin 14 Şubat’ta '560’ta bir' çarpma ihtimali olduğu ancak nereye düşeceğinin bilinmediği açıklandı. Öngörülen etki bölgelerinin, Hint Okyanusu’ndan Pasifik Okyanusu’na ve batıdan ABD’nin doğu kıyısına kadar uzandığı belirtilirken, çarpması olası yerler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC de sayıldı.

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abd, abd, nasa, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), asteroid